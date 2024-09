André Jardine se torna o maior campeão da história do América-MEX

André Jardine, pelo América do México (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 11:33 • Cidade do México (MEX)

O brasileiro André Jardine entrou definitivamente para a história do América-MEX. Na noite de quarta-feira (25), ao conquistar a Campeones Cup, competição que reúne os campeões da Liga MX e MLS, ele alcançou seu quinto título pelas Águias e se tornou o treinador com mais troféus na história do clube.

➡️ Brasil será adversário da Seleção Colombiana Feminina em amistosos na data Fifa

O jogo contra o norte-americano Columbus Crew, atual campeão da MLS e da Leagues Cup, terminou em 1 a 1 e vitória nos pênaltis dos mexicanos.

- Estou muito orgulhoso de tudo que estamos conseguindo fazer aqui, mas isso só está sendo possível graças a um grupo de jogadores que desde o meu primeiro dia se comprometeu a fazer história nesta instituição gigante. Esses feitos são do grupo e desta instituição que está preparada para vencer - celebrou André Jardine.

- É um título intercontinental muito importante pra história do América, que busca romper fronteiras. Ainda mais diante de um adversário tão forte e que joga um futebol envolvente. Eles estão parabéns. Sem dúvida alguma é uma das grandes equipes de toda a América - completou o comandante brasileiro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Há dois anos e meio no futebol mexicano, André Jardine chegou ao América-MEX logo após fazer três torneios históricos pelo Atlético de San Luis. No América desde junho de 2023, o brasileiro tirou o clube de uma fila de cinco anos logo em seu primeiro torneio, ao conquistar o Apertura daquele ano.

Em seguida, o eleito Melhor Técnico do país na temporada 23/24 conquistou o Clausura 2024, a Supercopa do México e foi Campeão dos Campeões do México. Os cinco títulos em pouco mais de 15 meses o isolam a partir de agora como o técnico mais vencedor da história do clube, tendo superado Raúl Cárdenas, Jorge Vieira e Miguel Herrera.