Além de correr o risco de perder o técnico Cesc Fàbregas para a Inter de Milão, o Como pode sofrer com outra saída: a do zagueiro João Gabriel, que atualmente defende a equipe sub-20 do clube. Conforme apurado pelo Lance!, o brasileiro recebeu sondagens do Rio Ave, time da primeira divisão de Portugal, para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A equipe, que pertence ao Grupo Marinakis, fez contato com um dos representantes do garoto com o objetivo de entender melhor o cenário atual do zagueiro e acenar com uma proposta. Por ter passaporte italiano e libanês, João pode atuar na Europa e Ásia sem ocupar vagas de estrangeiros.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do Corinthians, o defensor de 18 anos tem contrato com os italianos até o fim da temporada 2026/27. Há conversas em andamento para uma possível extensão do vínculo por mais uma temporada.

Joia do Corinthians, zagueiro João Gabriel, do Como, despertou interesse do Rio Ave (Foto: Divulgação/Como)

Caso se concretize a transferência, o Timão será beneficiado. O clube do Parque São Jorge possui 30% dos direitos federativos do jogador. A diretoria optou por manter uma porcentagem do atleta quando firmou a venda no ano passado por considerá-lo joia. Os valores da possível oferta, entretanto, não foram revelados.

continua após a publicidade

O Grupo Marinakis é representado pelo empresário Evangelos Marinakis e detentor do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave, de Portugal. Recentemente, ele rompeu o acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, sua fama no Brasil se deu devido à tentativa de investimento nas categorias de base do São Paulo. Além disso, teve seu nome ligado à compra da SAF do Vasco, no ano passado.

➡️Evangelos Marinakis e São Paulo: como estão as negociações com empresário grego?

Quem é João Gabriel, zagueiro considerado joia do Corinthians

Com 1,87m de altura, João Gabriel iniciou sua trajetória no futebol defendendo a camisa do Nacional-SP, no Sub-11. Depois, o zagueiro foi para o Osasco Audax em 2019 no Sub-13. Já em 2021, despertou o interesse do Corinthians e acertou a ida ao time para integrar o Sub-15 e logo depois o Sub-17.

Em setembro de 2023, o Timão firmou o empréstimo da joia para a Roma. Embora fosse menor de idade, João pôde se transferir à Europa por ter cidadania italiana. No último ano, o zagueiro foi comprado pelo Como, também da Itália, onde atua pelo sub-20.

Além de jogador, João tem hobbies incomuns no futebol: pratica arte marcial e fala inglês, espanhol e italiano.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.