Sonho antigo do Corinthians, Pogba negocia com rival do PSG

Sonho antigo do Corinthians, o meio-campista Paul Pogba pode estar próximo de voltar ao futebol após o fim da suspensão por doping, que o tirou dos gramados a partir de setembro de 2023. Segundo o jornal inglês "Daily Mail", o francês em negociações com o Monaco, terceiro colocado da Ligue 1 e um dos participantes da próxima edição da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pogba está sem clube desde que deixou a Juventus após um acordo mútuo de rescisão em novembro de 2024. Ele foi banido de todas as atividades relacionadas ao futebol por quatro anos após testar positivo para testosterona em setembro de 2023. Após uma suspensão inicial, sua punição foi confirmada em fevereiro de 2024, mas foi reduzida para 18 meses em outubro.

continua após a publicidade

Caso Pogba o acordo com o Monaco se concretize, será a primeira vez que o atleta atuará profissionalmente no futebol francês. O meia chegou a integrar às categorias de base do Le Havre, mas foi vendido ao Manchester United na temporada 2009/10, com apenas 16 anos. Porém, ele jogou a primeira partida oficial pelos Red Devils apenas em 2012.

Especulação de Pogba no Brasileirão

Em março deste ano, o ex-jogador do Manchester United postou um vídeo vestindo a camisa do Flamengo e os torcedores rubro-negros passaram a especular o volante no time da Gávea. No entanto, foi com o Corinthians que houve maior relação de proximidade.

continua após a publicidade

Pogba em ação pela Juventus em 2023 (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Em dezembro de 2024, houve muitas especulações de que o destino do francês seria o Timão. Pogba chegou a brincar, em conversa no "The Noite", que não cobraria nada para jogar no Corinthians ao lado de Memphis Depay. Contudo, o presidente do alvinegro, Augusto Melo, negou qualquer contato com o meio-campista.

➡️Empresária de Pogba, Rafaela Pimenta, questiona multas bilionárias: ‘Jogador não é escravo’

Relembre o caso de doping

Paul Pogba foi suspenso do futebol após testar positivo para a testosterona, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA – World Anti-Doping Agency), em controle antidoping realizado depois do entre Juventus e Udinese, no dia 20 de agosto de 2023, pelo Campeonato Italiano.

A condenação de Pogba foi confirmada em fevereiro de 2024 e a pena inicial era de 4 anos, mas o jogador entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS – Court of Arbitration for Sport) e conseguiu a redução para 18 meses de suspensão - que se encerraram no dia 11 deste mês.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.