O São Paulo está avançando as negociações envolvendo Evangelos Marinakis. O presidente Julio Casares, durante o sorteio da Copa Libertadores, falou mais uma vez sobre o assunto. De acordo com o dirigente, as negociações estão com documentos em andamento.

O Lance! apurou que as conversas existem há algum tempo e sempre foram vistas com bons olhos por parte do Tricolor. Porém, existem alguns processos que precisam ser tomados, como aprovação e discussão por parte do Conselho Deliberativo.

- Ele (Marinakis) está cada vez mais próximo, pois veio ao Brasil há oito meses com o desejo de me conhecer. Fui duas vezes a Londres, e as negociações estão bastante avançadas, com trocas de documentos em andamento. Esperamos que em breve possamos fazer o anúncio de forma responsável. Após a assinatura, vamos submeter ao conselho para aprovação e discussão. Não tenho dúvidas de que será um divisor de águas - explicou o presidente Julio Casares.

Como funcionaria o acordo entre Marinakis e o São Paulo?

A negociação entre São Paulo e Evangelos Marinakis é visando um investimento principalmente em Cotia, base do clube. Ou seja, para que comece a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário.

Não seria uma compra das categorias de base, interpretada pelo São Paulo como patrimônio do clube, mas sim uma forma de investimento, de fato.

Além disso, Marinakis teria maior influência no futebol europeu, o que poderia abrir portas para os jovens talentos tricolores, como se fosse uma vitrine.