Com 1,87m de altura, João Gabriel iniciou sua trajetória no futebol defendendo a camisa do Nacional-SP, no Sub-11. Depois, o zagueiro foi para o Osasco Audax em 2019 no Sub-13. Já em 2021, despertou o interesse do Corinthians e acertou a ida ao Timão para integrar o Sub-15 e logo depois o Sub-17.