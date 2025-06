Ídolo do Corinthians desabafa sobre situação do clube: ‘Tratado como palhaço’

Na tarde desta terça-feira (3), torcedores organizados do Corinthians invadiram o Parque São Jorge para protestar contra o atual momento do clube. Um ídolo do Timão se manifestou sobre o ambiente político e apoiou o movimento.

Atualmente comentarista na ESPN, Zé Elias fez um desabafo forte sobre o ambiente interno do Corinthians, clube que foi ídolo dentro de campo. Conhecido por sua postura aguerrida no gramado, Zé subiu o tom ao falar dos dirigentes.

— Eles (torcedores) são os verdadeiros donos simbólicos do Corinthians. Isso daí é um basta. É um basta de ser tratado como palhaço. É assim que a maioria dos dirigentes trataram os torcedores do Corinthians. É muito forte isso. Os torcedores estão dizendo: "Basta, já deu" - começou Zé Elias.

— Agora vamos ver se eles, que estão lá dentro, realmente entenderam o recado. Se eles vão continuar prejudicando o clube. Em toda essa história, o maior prejudicado é a instituição Corinthians. Os torcedores fazem todo mês por paixão, pagando a vaquinha para pagar o estádio. São coisas que o Andrés não pagou, que o Roberto não pagou, que o Mário Gobbi não pagou, que o Duílio não pagou… - completou.

Presidente de organizada explica invasão dos torcedores do Corinthians

Presidente da principal torcida organizada do Corinthians, Alê Domênico se pronunciou sobre a invasão ao Parque São Jorge, sede social do clube, na tarde desta terça-feira (3). O líder da Gaviões da Fiel declarou que o protesto é pacífico e procura implementar reforma no estatuto do Alvinegro Paulista.

Torcedores do Corinthians invadem o Parque São Jorge (Foto: Reprodução)

— Invasão por má administração, protesto pacífico. Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem Osmar Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintiano, vamos nos unir. É com a reforma do estatuto que vamos ter novos rumos. A revolução começou hoje. Não precisa gostar de Augusto Melo, de Andrés Sanchez, tem que gostar do Corinthians — disparou Alê.

Os manifestantes entraram no Parque São Jorge por volta das 17h (de Brasília) e deixaram o local cerca de uma hora e vinte minutos depois, próximo às 18h20.

Entenda o protesto

Membros das principais torcidas organizadas do Corinthians entraram no Parque São Jorge, sede social do clube, na tarde desta terça-feira (3). Os torcedores colocaram correntes nos portões do clube e alegaram que o "clube está fechado por má administração".

Em comunicado divulgado por meio das redes sociais, assinado pelas torcidas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, as organizadas afirmam que a ação é um "ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Sport Corinthians Paulista há décadas".

No último sábado (31), Augusto Melo, afastado após a aprovação do impeachment pelo Conselho Deliberativo, tentou reassumir a presidência do Corinthians, mesmo após ter o impeachment aprovado. A investida foi embasada por um ofício assinado por Maria Angela de Souza Ocampos, conselheira e aliada de Melo, que se autodeclarou presidente do Conselho Deliberativo e, com isso, teria autorizado o retorno do dirigente ao cargo.

A movimentação, no entanto, não foi reconhecida por Osmar Stabile, vice-presidente e atual mandatário interino do clube. Surpreso, Stabile acionou a Polícia Militar para evitar confusão e se recusou a deixar a presidência. Integrantes da Gaviões da Fiel também compareceram ao Parque São Jorge, mas a situação foi controlada sem confrontos, e a sala da presidência acabou esvaziada pacificamente.