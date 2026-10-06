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Time de La Liga se aproxima de acordo com Dani Carvajal

Lateral está livre após deixar o Real Madrid

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 09:33
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Dani Carvajal conquistou seis Champions Leagues pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/@realmadrid)
Dani Carvajal conquistou seis Champions Leagues pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/@realmadrid)

O Getafe avançou nas conversas para contratar Dani Carvajal, que está sem clube desde o fim de junho, quando encerrou seu vínculo com o Real Madrid. Segundo o "Marca", as tratativas estão avançadas para a chegada do lateral como agente livre.

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Carvajal passou o verão treinando individualmente enquanto aguardava uma proposta para definir o próximo passo da carreira. A possibilidade de defender o Getafe ganhou força nos últimos dias e também agrada ao jogador.

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Bordalás tenta convencer Carvajal

O técnico José Bordalás é um dos principais envolvidos na negociação. O treinador entrou em contato diretamente com Carvajal para explicar o papel que ele teria na equipe e demonstrar o interesse do clube na contratação.

A proximidade com a residência do lateral, em Madri, também pesa na escolha. Além disso, Carvajal avalia positivamente o projeto esportivo do Getafe e a possibilidade de trabalhar sob o comando de Bordalás.

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José Bordalás é treinador do Getafe (Foto: AFP)
José Bordalás é treinador do Getafe (Foto: AFP)

Limite salarial é o principal obstáculo

A negociação ainda depende de uma solução para o limite salarial do Getafe. O salário recebido por Carvajal no Real Madrid era elevado, e o clube conta com pouca margem para registrar um jogador com o histórico do lateral.

Carvajal não receberia no Getafe o mesmo valor que tinha no Real Madrid, mas a operação ainda precisa do aval do controle econômico de La Liga. O clube trabalha para encontrar uma fórmula que permita abrir espaço suficiente para a inscrição.

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Carvajal deixou o Real Madrid em junho

O lateral encerrou sua passagem pelo Real Madrid em 30 de junho, quando terminou seu contrato com o clube. Desde então, permaneceu livre no mercado e manteve a preparação física por conta própria.

Caso o Getafe consiga superar a questão financeira, Carvajal poderá ser anunciado nos próximos dias como novo jogador da equipe. A negociação é tratada com otimismo pelas partes.

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Na despedida de Carvajal e Alaba, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Na despedida de Carvajal, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

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