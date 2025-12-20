Thiago Silva estaria negociando com gigante europeu, afirma jornal

O futuro de Thiago Silva após a despedida do Fluminense está perto de ser definido. Com o desejo de se reaproximar da família na Europa, o zagueiro avalia propostas no Velho Continente e, segundo a imprensa italiana e portuguesa, está próximo de um acerto com o Porto, de Portugal.

A informação foi divulgada inicialmente por Nicolò Schira, jornalista italiano especializado no mercado de transferências, e repercutida pelo jornal "A Bola", de Portugal. Mesmo com rumores envolvendo um possível retorno a Milan e Chelsea, é o Porto quem surge na frente na disputa pelo defensor, já tendo iniciado conversas com o jogador. Além do clube português, o Benfica também estaria monitorando a situação de Thiago Silva.

A possível volta do zagueiro à Europa está, curiosamente, ligada a antigos capítulos de sua carreira. Além de Milan e Chelsea, clubes nos quais fez história, o Porto reaparece como forte candidato. Thiago Silva passou pelo clube português em 2004, aos 20 anos, mas atuou apenas pela equipe B, somando 14 partidas.

Thiago Silva em ação pela equipe B do Porto (Foto: Reprodução/X)

Foi justamente nesse período que o defensor viveu um dos momentos mais delicados da carreira. Após uma viagem com a equipe, começou a se sentir mal e, pouco tempo depois, acertou empréstimo ao Dínamo Moscou, da Rússia. No clube, foi diagnosticado com tuberculose, ficando cerca de um ano afastado para tratamento. Após a recuperação, retornou ao Brasil para defender o Fluminense, onde conseguiu retomar a carreira e alcançar projeção internacional.

Thiago Silva se despede do Fluminense

Após a rescisão contratual com o Fluminense, Thiago Silva publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. O zagueiro, que retornou ao clube em 2024, encerrou sua segunda passagem depois da eliminação na Copa do Brasil.

Ainda no vestiário do Maracanã, no domingo (14), o capitão se despediu do elenco, com a saída confirmada oficialmente na quarta-feira (17). Ele deixa o clube seis meses antes do término do contrato, que se encerraria em junho de 2026.

Pelo Fluminense, Thiago Silva disputou 212 partidas e marcou 19 gols, incluindo um na última rodada do Brasileirão, que ajudou a garantir vaga direta na Libertadores. Na segunda passagem, teve papel fundamental na reação contra o rebaixamento em 2024 e foi uma das principais lideranças na campanha histórica do Mundial de Clubes em 2025.

"Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mas intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida.

Sou profundamente grato ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe, à minha família e, especialmente, à torcida, que transformou esse sonho em realidade e me fez sentir em casa desde o primeiro dia no Fluminense.

Para onde quer que Deus me conduza nesta jornada, os momentos que vivemos juntos permanecerão eternos em minha história.

Mesmo que, neste momento, eu não esteja vestindo as cores tricolores, elas sempre correrão em minhas veias."

