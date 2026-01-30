O River Plate acertou a contratação de Kendry Páez, que desembarcou em Buenos Aires nesta sexta-feira (30) para ser apresentado oficialmente ao clube. O atleta pertence ao Chelsea, da Inglaterra, e estava emprestado ao Strasbourg, da primeira divisão francesa. A chegada do jogador repercutiu na internet por diferentes pontos de vista.

Revelado nas categorias de base do Independiente del Valle, do Equador, Kendry disputou 70 partidas pelo clube, com 13 gols e seis assistências. Em junho de 2025, foi contratado pelo Chelsea antes de completar 18 anos e, na sequência, emprestado para ganhar experiência no futebol europeu.

Sua experiência pela Ligue 1 não foi positiva. Foram 21 jogos e um gol pelo Strasbourg, clube que integra o mesmo grupo do time inglês, o que levou à interrupção do vínculo na França para viabilizar o retorno ao futebol sul-americano. Ele será emprestado ao River, pelo menos, até o fim de 2026.

Destaque das seleções de base e já com 23 partidas pela seleção equatoriana principal, Páez é considerado uma das maiores promessas do país. Não por acaso, foi contratado pelo Chelsea em junho de 2025 com expectativa semelhante à que cercou Estêvão, já que ambos pertencem à geração 2007 e se destacaram em seus respectivos contextos domésticos.

Kendry Paéz (#10) celebra gol pela seleção de base do Equador (Foto: Divulgação/FEF)

Encontros e despedidas 👋

Contudo, Kendry não conseguiu performar da mesma forma que o brasileiro em solo europeu e agora tenta uma chance de recomeçar ainda em pouca idade no River. Naturalmente, chega novamente com expectativas elevadas aos Millionarios. Abaixo, veja a chegada de Páez à Argentina:

Tradução: Todo mundo quer tirar uma foto com a joia! Os torcedores do River Plate começaram a demonstrar seu carinho por Kendry Páez.

Um dos pontos mais destacados, sobretudo por torcedores europeus, foi a frustração pelo fato de o jogador não ter recebido tantas oportunidades, nem no Chelsea nem no Strasbourg, e não ter conseguido apresentar o desempenho que muitos esperavam. Diante disso, o nome de Páez ganhou destaque nas redes sociais em tom de lamentação. Confira alguns comentários abaixo:

Tradução: Quando Kendry Páez e Estêvão assinaram com o Chelsea, eu juraria que Kendry estava mais preparado do que Estêvão. Avançando no tempo, Kendry está em seu segundo empréstimo, desta vez para o River Plate, de volta à América do Sul. Espero que ele não desperdice esse talento.

Tradução: Kendry Paez foi devolvido ao clube. Ele pode nunca mais jogar pelo Chelsea, com a chegada de jogadores como Quenda e a titularidade de Estêvão. Ele será vendido após o término do empréstimo de 18 meses ao River Plate. A experiência não deu certo para ele.

Tradução: Bem, Kendry Paez já decidiu seu futuro: o Chelsea não o tem em seus planos e quer uma transferência definitiva para outro clube. A permanência de Paez no River Plate será apenas por empréstimo, com a possibilidade de receber uma porcentagem de uma futura venda.

É uma pena para o jovem jogador.

Por outro viés, torcedores brasileiros lamentaram a ida da promessa à Argentina e ao River Plate, equipe que não terá o holofote de disputar a Libertadores nesta temporada. Em 2026, o clube disputará a Copa Sul-Americana.

Nesse contexto, Páez era visto como uma boa oportunidade de mercado para os grandes clubes do Brasil. Abaixo, veja alguns comentários sobre o tema:

