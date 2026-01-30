Internacional anuncia artilheiro do Brasileirão 2024
Alerrandro chegará por empréstimo de um ano com obrigação de compra
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional anunciou o atacante Alerrandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. O centroavante chegará por empréstimo, com obrigação de compra caso dispare alguns gatilhos estipulados no contrato com o clube russo, como antecipou o Lance! mais cedo. Agora, o Colorado corre contra o tempo para fechar o negócio e inscrever o centroavante no Gauchão. Para isso, ele precisa estar no BID ainda nesta sexta-feira (30).
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O atleta realizou exames médicos em Dubai, onde o CSKA realiza pré-temporada, com aprovação em todas as avaliações.
➡️Aposte na vitória do Internacional no Gauchão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Confira os melhores momentos de Inter x Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro:
Internacional anuncia atacante
Conforme apurou o Lance! junto a fontes ligadas ao futebol colorado, o atleta chega por 500 mil euros, ou R$ 3,1 milhões no câmbio atual, por um empréstimo até 31 de dezembro. O contrato com os russos estipula metas para a obrigação de compra. Pelo que ficou sabendo a reportagem, são dois gatilhos e ambos precisam ser disparados:
- Alerrandro terá que atuar pelo menos 45 minutos em 60% dos jogos da temporada;
- o centroavante terá que marcar 15 gols na sua passagem pelo Inter.
Caso isso aconteça, o Alvirrubro terá que desembolsar 6 milhões de euros, ou R$ 37,4 milhões.
Ficha técnica
- Nome Completo: Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza
- Data de Nascimento: 12/01/2000 (26 anos)
- Naturalidade: Lavras-MG
- Altura: 1,81m
- Posição: Atacante
Carreira por clubes
- 2018: Atlético-MG
- 2020: Bragantino-SP
- 2024: Vitória-BA
- 2025: CSKA Moscou-RUS
Títulos
- 2024: Campeonato Baiano (Vitória)
- 2025: Supertaça da Rússia (CSKA Moscou)
- 2025: Taça da Rússia (CSKA Moscou)
- Matéria
- Mais Notícias