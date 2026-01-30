menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional anuncia artilheiro do Brasileirão 2024

Alerrandro chegará por empréstimo de um ano com obrigação de compra

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 30/01/2026
16:59
Alerrandro, novo atacante do Internacional
imagem cameraCard de anúncio de Alerrandro, novo atacante do Internacional (Arte: Divulgação/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional anunciou o atacante Alerrandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. O centroavante chegará por empréstimo, com obrigação de compra caso dispare alguns gatilhos estipulados no contrato com o clube russo, como antecipou o Lance! mais cedo. Agora, o Colorado corre contra o tempo para fechar o negócio e inscrever o centroavante no Gauchão. Para isso, ele precisa estar no BID ainda nesta sexta-feira (30).  

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O atleta realizou exames médicos em Dubai, onde o CSKA realiza pré-temporada, com aprovação em todas as avaliações.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Gauchão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confira os melhores momentos de Inter x Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro:

Internacional anuncia atacante

Conforme apurou o Lance! junto a fontes ligadas ao futebol colorado, o atleta chega por 500 mil euros, ou R$ 3,1 milhões no câmbio atual, por um empréstimo até 31 de dezembro. O contrato com os russos estipula metas para a obrigação de compra. Pelo que ficou sabendo a reportagem, são dois gatilhos e ambos precisam ser disparados:

continua após a publicidade

- Alerrandro terá que atuar pelo menos 45 minutos em 60% dos jogos da temporada;
- o centroavante terá que marcar 15 gols na sua passagem pelo Inter.

Caso isso aconteça, o Alvirrubro terá que desembolsar 6 milhões de euros, ou R$ 37,4 milhões.

Ficha técnica

  • Nome Completo: Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza
  • Data de Nascimento: 12/01/2000 (26 anos)
  • Naturalidade: Lavras-MG
  • Altura: 1,81m
  • Posição: Atacante

Carreira por clubes

  • 2018: Atlético-MG
  • 2020: Bragantino-SP
  • 2024: Vitória-BA
  • 2025: CSKA Moscou-RUS

Títulos

  • 2024: Campeonato Baiano (Vitória)
  • 2025: Supertaça da Rússia (CSKA Moscou)
  • 2025: Taça da Rússia (CSKA Moscou)
Osvaldo não acredita no gol marcado por Alerrandro em Vitória x Cruzeiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Alerrandro comemora gol pelo Vitória em 2024 (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias