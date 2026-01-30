menu hamburguer
Robert revela contato com Matheus Pereira e crava que voltará ao Cruzeiro

O jogador deixou o Cruzeiro no início de 2025

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 30/01/2026
16:52
Robert (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Atualmente no Copenhague, o atacante Robert tem planos para retornar ao Cruzeiro no futuro. Em entrevista após o jogo contra o Barcelona na Champions League, o jogador fez juras de amor ao Cabuloso e revelou que ainda conversa com Matheus Pereira.

– Acompanho sempre sim! Troco ideia direto com Matheus Pereira, converso com ele, xingo também. Falo com ele que agora sou torcedor, que vou ser chato. Agora a cobrança vem – disse em entrevista à TNT Sports.

– Com certeza, algum dia, vou voltar para minha casa. Com certeza! É minha primeira opção! Costumo falar que não depende só de mim. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas com certeza, é minha casa, todo mundo sabe. Foi onde cresci, onde virei homem e atleta. Tudo que sou hoje devo muito ao Cruzeiro. Lá é minha casa – cravou Robert.

Robert e Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Robert e Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Robert foi formado na Toca da Raposa e chegou a ter seus momentos no time principal. Ao todo, ele deixou o clube com 30 jogos e um gol marcado, deixando Belo Horizonte em janeiro do ano passado.

Estatísticas de Robert no Copenhague

Já em sua segunda temporada pela equipe dinamarquesa, Robert soma 58 partidas, com oito gols marcados e cinco assistências. Em seu primeiro ano na equipe, mesmo com apenas meia temporada, disputou 30 confrontos e balançou as redes duas vezes, além de ser garçom três vezes. Na atual, entrou em campo 28 vezes, marcou em seis oportunidades e deu duas assistências.

