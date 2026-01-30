Robert revela contato com Matheus Pereira e crava que voltará ao Cruzeiro
O jogador deixou o Cruzeiro no início de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Atualmente no Copenhague, o atacante Robert tem planos para retornar ao Cruzeiro no futuro. Em entrevista após o jogo contra o Barcelona na Champions League, o jogador fez juras de amor ao Cabuloso e revelou que ainda conversa com Matheus Pereira.
Tite explica funções de Christian e Gerson no Cruzeiro
Cruzeiro
Tite vira alvo de críticas após goleada sofrida pelo Cruzeiro: ‘Inadmissível’
Fora de Campo
ANÁLISE: Goleada sofrida pelo Cruzeiro expõe feridas que não podem ser escondidas pelo início de temporada
Cruzeiro
Aposte na vitória do Cruzeiro!
– Acompanho sempre sim! Troco ideia direto com Matheus Pereira, converso com ele, xingo também. Falo com ele que agora sou torcedor, que vou ser chato. Agora a cobrança vem – disse em entrevista à TNT Sports.
– Com certeza, algum dia, vou voltar para minha casa. Com certeza! É minha primeira opção! Costumo falar que não depende só de mim. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas com certeza, é minha casa, todo mundo sabe. Foi onde cresci, onde virei homem e atleta. Tudo que sou hoje devo muito ao Cruzeiro. Lá é minha casa – cravou Robert.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Robert foi formado na Toca da Raposa e chegou a ter seus momentos no time principal. Ao todo, ele deixou o clube com 30 jogos e um gol marcado, deixando Belo Horizonte em janeiro do ano passado.
Estatísticas de Robert no Copenhague
Já em sua segunda temporada pela equipe dinamarquesa, Robert soma 58 partidas, com oito gols marcados e cinco assistências. Em seu primeiro ano na equipe, mesmo com apenas meia temporada, disputou 30 confrontos e balançou as redes duas vezes, além de ser garçom três vezes. Na atual, entrou em campo 28 vezes, marcou em seis oportunidades e deu duas assistências.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias