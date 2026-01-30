LaLiga vai dar dinheiro para quem denunciar pirataria; entenda

A LaLiga anunciou o reforço na estratégia de combate à pirataria audiovisual. A entidade que gere as duas primeiras divisões do Campeonato Espanhol ampliou o Canal de Denúncias LaLiga Bares. Trata-se de uma ferramenta voltada à identificação de transmissões ilegais de jogos em estabelecimentos do setor. E a principal novidade é a criação de um programa de gratificação, que prevê o pagamento de € 50 para usuários que realizarem denúncias consideradas válidas e efetivas.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Na conversão atual, o valor equivale a R$ 311. Naturalmente, o pagamento é feito - de acordo com a LaLiga - após processo de verificação técnica. A iniciativa faz parte do esforço da entidade para fazer valer os direitos de transmissão.

A entidade alega que a pirataria tem impacto direto sobre receitas de mídia, contratos comerciais e estabelecimentos que operam de forma regular. Segundo a organização, o canal foi estruturado para ser acessível por dispositivos móveis, funcionar de forma contínua e garantir anonimato aos denunciantes.

continua após a publicidade

Qualquer pessoa pode identificar uma irregularidade a partir de um critério visual simples: durante a transmissão, bares autorizados exibem uma letra específica no canto da tela, que indica a legalidade do sinal. Na ausência dessa identificação, o estabelecimento pode estar utilizando uma transmissão não licenciada. Em caso de suspeita, o usuário pode preencher um formulário online e anexar imagens que auxiliem na comprovação da infração.

Apenas nos casos em que a irregularidade é confirmada e cumpre os requisitos estabelecidos é que a gratificação liberada, diz a liga. Para o presidente da organização, Javier Tebas, a medida reforça a participação do público na defesa do futebol legal.

continua após a publicidade

- A pirataria prejudica todo o ecossistema do futebol e, especialmente, os bares, restaurantes e casas de apostas que cumprem a legalidade. Queremos que qualquer pessoa saiba identificar uma transmissão ilegal e tenha claro que pode nos avisar de forma simples, segura e confidencial. A colaboração cidadã é uma ferramenta-chave nessa luta, e também queremos reconhecê-la - destaca o mandatário.