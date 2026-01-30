Leon Goretzka não permanecerá no Bayern de Munique na próxima temporada. O diretor esportivo do clube alemão, Christoph Freund, anunciou nesta sexta-feira (30) que o meio-campista deixará a equipe ao término de seu contrato, válido até 30 de junho de 2026, após oito temporadas consecutivas.

A confirmação da saída também foi feita pelo Bayern nas redes sociais com a publicação da mensagem dita pelo diretor como forma de despedida do jogador.

— A passagem de Leon pelo Bayern terminará no verão. Ele seguirá um novo caminho após oito anos de sucesso. Lutaremos juntos nos próximos meses para conquistar grandes coisas — disse Freund.

Fim de uma era 🔴

Goretzka está no Bayern desde 2018 e soma 292 atuações pelo clube, com 47 gols e 48 assistências no período. Antes disso, defendeu o Schalke por cinco temporadas, entre 2013 e 2018, com 147 exibições, 19 bolas na rede e 16 passes para gol. Revelado pelo Bochum, atuou pela equipe entre 2012 e 2013, quando disputou 36 partidas, marcou quatro vezes e foi garçom em outras oito oportunidades.

Presente nas convocações da Alemanha desde 2014, Goretzka passou a ser chamado com maior frequência após a transferência para Munique. Ao todo, entrou em campo 67 vezes pela Die Nationalelf, com 15 gols, e segue no radar do técnico Julian Nagelsmann para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Pela seleção, conquistou a Copa das Confederações de 2017, última edição do torneio, além da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, após derrota para o Brasil na final, no Maracanã.

Capaz de atuar em diversas posições, o camisa 8 se destacou como um dos principais meias centrais e volantes durante sua passagem pela Baviera, em parceria frequente ao lado Joshua Kimmich. Na atual temporada, participou de 28 jogos e marcou um gol. O jogador, inclusive, fez um dos tentos da vitória do Bayern por 4 a 2 sobre o Flamengo, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, ao anotar o terceiro do time alemão na ocasião.

Leon Goretzka, do Bayern de Munique, celebra o terceiro gol do Bayern de Munique contra o Flamengo, em partida válida pelas oitavas da Copa do Mundo de Clubes (Foto: Francois Nel/AFP)

Em termos de títulos, fez história no maior clube da Alemanha ao conquistar todas as principais competições ao menos uma vez. São seis títulos da Bundesliga (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25), duas Copas da Alemanha (2018/19 e 2019/20), quatro Supercopas da Alemanha (2018, 2020, 2021 e 2025), uma Champions League (2019/20), uma Supercopa da Europa (2020) e um Mundial de Clubes (2020).

Livre no mercado a partir de julho de 2026, a Europa já observa a possível aquisição de Goretzka de forma gratuita. Até o momento, o Atlético de Madrid, da Espanha, surge como o principal interessado no negócio, segundo a imprensa europeia. No entanto, o alemão concluirá a temporada em andamento no Bayern antes de se transferir apenas no início de 2026/27.

