Kerolin e Estêvão estrelam campanha de nova chuteira da Nike

Os brasileiros Kerolin, do Manchester City, e Estêvão, do Chelsea, foram escolhidos pela Nike para protagonizar a campanha de lançamento da Tiempo Maestro. Trata-se da nova geração de uma das linhas mais tradicionais da marca.

No Brasil, a nova linha Nike Tiempo começou a ser comercializada nesta sexta-feira (30), no site oficial da Nike, no aplicativo da marca e em varejistas selecionados. Os valores variam de R$ 1.234 a R$ 2.399.

Kerolin e Estêvão lado a lado

No futebol feminino, Kerolin aparece como símbolo de uma jogadora que construiu protagonismo a partir da técnica e da inteligência em campo. Atacante de mobilidade, capaz de atuar entre linhas e decidir em ações curtas, a brasileira se consolidou como referência justamente pelo controle da bola sob pressão — característica que dialoga diretamente com o conceito da Maestro.

Ao colocá-la no centro da campanha, a Nike reforça também a ampliação do espaço do futebol feminino em ações globais da marca, ainda que esse movimento aconteça de forma gradual.

Do outro lado está Estêvão, um dos nomes mais observados da nova geração do futebol masculino brasileiro. Jovem, mas já tratado como atleta de impacto, o meia-atacante simboliza a aposta em jogadores que fazem do drible, da improvisação e da tomada rápida de decisão os principais diferenciais.

Nova chuteira da Nike

A Tiempo Maestro marca uma atualização técnica importante dentro da franquia, agora baseada no Techleather, couro tecnológico desenvolvido para oferecer toque mais próximo da bola sem abrir mão de leveza e estabilidade. A proposta é manter o DNA clássico da Tiempo, historicamente associada a jogadores técnicos, mas adaptá-lo às exigências do futebol contemporâneo, com jogos mais intensos, campos rápidos e climas variados.

Com placa dividida, ajuste mais justo no tornozelo e cravos pensados para mudanças rápidas de direção, a Maestro é apresentada como uma chuteira voltada a atletas que decidem jogos pelo controle. Além da Maestro, a Nike lança outras variações da Tiempo, voltadas ao campo, à quadra e ao futebol de rua.

Chuteira Nike Tiempo Maestro. (Foto: Nike/Divulgação)