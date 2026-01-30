Internacional encaminha empréstimo de atacante com o CSKA Moscou
Alerrandro chegará por empréstimo de um ano com obrigação de compra
O Internacional encaminhou o empréstimo do atacante Alerrandro com o CSKA Moscou. O artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 chegará por empréstimo, com obrigação de compra caso dispare alguns gatilhos estipulados no contrato com o clube russo – o Lance! traz abaixo os detalhes. Agora, o Colorado corre contra o tempo para fechar o negócio e inscrever o centroavante no Gauchão. Para isso, ele precisa estar no BID ainda nesta sexta-feira (30).
O atleta chega para reforçar o comando do ataque alvirrubro. Para o setor, além de Rafael Borré, o Inter tem apenas os garotos Raykkonen, de 17 anos, e João Bezerra, de apenas 16.
Internacional encaminhado com atacante
Conforme apurou o Lance! junto a fontes ligadas ao futebol colorado, o atleta chega por 500 mil euros, ou R$ 3,1 milhões no câmbio atual, por um empréstimo até 31 de dezembro. O contrato com os russos estipula metas para a obrigação de compra. Pelo que ficou sabendo a reportagem, são dois gatilhos e ambos precisam ser disparados:
- Alerrandro terá que atuar pelo menos 45 minutos em 60% dos jogos da temporada;
- o centroavante terá que marcar 15 gols na sua passagem pelo Inter.
Caso isso aconteça, o Alvirrubro terá que desembolsar 6 milhões de euros, ou R$ 37,4 milhões.
Alerrandro no CSKA
Aos 26 anos, o atacante chegou ao CSKA após a boa temporada com o Vitória, onde estava por empréstimo junto ao Bragantino e marcou 15 gols no Brasileirão de 2024. Desde sua chegada a Moscou, em fevereiro de 2025, não deslanchou, porém. São 27 jogos e apenas dois gols.
O clube moscovita está em pré-temporada em Abu Dabi, onde a equipe disputou seis amistosos. Alerrandro, no entanto, não participou de nenhuma das partidas.
