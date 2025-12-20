Tottenham e Liverpool se encontram pela Premier League com técnicos pressionados

Tottenham e Liverpool irão se enfrentar neste sábado (20), às 14h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). Já no segundo terço do campeonato, ambos os treinadores, Thomas Frank e Arne Slot, entrarão pressionados após campanhas abaixo das expectativas, com problemas internos e até mesmo certo risco de demissão.

Na tabela de classificação, o Liverpool ocupa a sétima colocação, com 26 pontos, dois atrás da zona de classificação a Champions League e dez da liderança. Já o Tottenham é o 11º, com 22 pontos, a seis do Chelsea e a 14 do Arsenal.

Frank na corda bamba

O Tottenham chega ao duelo contra o Liverpool em sequência irregular. Na Premier League, vem de duas vitórias e duas derrotas, sendo a última partida um duro resultado contra o Nottingham Forest por 3 a 0, fora de casa. Principal bronca da torcida é com o trabalho de Thomas Frank, técnico recém-chegado ao clube após passagem de destaque no Brentford.

Sem conseguir embalar no campeonato, uma dos principais defeitos do time é a inconstância, principalmente em casa. Dentro do Tottenham Hotspur Stadium, o time empatou com Wolves e Manchester United; perdeu para Bournemouth, Aston Villa, Chelsea e Fulham; e venceu o Brentford e o Burnley. Além disso, sofre de "falta de criatividade" no lado ofensivo, dependendo muito de bolas paradas, com ataque ineficiente com a bola rolando.

No último jogo, ficou escancarado a falta de organização no ataque dos Spurs, com jogadores isolados e sem proximidade para tentar passes. Já na defesa, falhas individuais minam o time, como a de Archie Gray na saída de bola do time, que gerou o primeiro gol do Forest. Com os resultados e desempenho, considerado fraco, em campo, Thomas Frank já é contestado no cargo.

Thomas Frank, técnico do Tottenham, durante partida contra o Manchester City no Etihad Stadium (Foto: Darren Staples / AFP)

Slot terá razão?

Do outro lado, o Liverpool chega ao clássico em fase melhor que já esteve na temporada. Após sequência de seis derrotas em sete jogos, que tirou o time da liderança e colocou até mesmo na parte debaixo da tabela, os Reds agora vivem momento de quatro jogos invictos, com duas vitórias e dois empates. No último jogo, venceu o Brighton por 2 a 0, partida essa que pode ter sido a última de Mohamed Salah pelo clube.

O descontentamento começou quando Salah, que ficou fora da lista para o duelo contra a Inter de Milão na terça-feira (9) pela Champions League, declarou após o empate contra o Leeds United que havia sido "abandonado" pelo clube. Ele também disse ter "conquistado seu lugar" na equipe.

— Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que eu tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento. Me parece que alguém não me quer no clube — disse Mohamed Salah.

Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Salah também afirmou que foi "jogado aos leões" pelo mau momento do time, dizendo que não tem mais relação com Arne Slot. Em resposta, o técnico holandês preferiu por não estender a polêmica.

Slot ressaltou que a ausência do atacante na viagem a Milão foi uma decisão tomada pelo clube, com participação direta dele, mas garantiu que decisões de escalação continuam sob sua responsabilidade. Para o técnico do Liverpool, a relação entre os dois não estava "quebrada" e disse que é normal que os jogadores não gostem de ficar no banco.

Após a partida contra o Brighton, Slot revelou que gostaria que o jogador voltasse depois da Copa Africana de Nações. Após o triunfo dos Reds, o camisa 11 se apresentará à seleção do Egito para disputar a competição continental, entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, no Marrocos.

Sem Salah, o treinador holandês terá a chance de escalar de "provar seu ponto" em não escalar o egípcio entre os titulares sem ter que o colocar no banco. Em caso de melhora no ataque sem o jogador, pode significar um possível ponto final na histórica passagem de Mohamed com a camisa do Liverpool.

Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)

