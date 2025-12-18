Após o anúncio da rescisão de seu contrato com o Fluminense, Thiago Silva publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais. O zagueiro, que retornou ao Tricolor em 2024, encerrou sua passagem depois da eliminação na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ainda no vestiário do Maracanã, no domingo (14), o capitão se despediu do elenco e teve a saída confirmada na quarta-feira (17). Ele deixa o clube seis meses antes do fim do contrato, que se encerraria em junho de 2026.

Pelo Flu, disputou 212 jogos e marcou 19 gols, um deles na última rodada do Brasileirão, ajudando a garantir a vaga direta na Libertadores do ano que vem. Em sua segunda passagem, foi fundamental na retomada do time contra o rebaixamento em 2024 e uma liderança essencial na campanha histórica no Mundial de Clubes em 2025.

continua após a publicidade

Na publicação, jogadores e ex-jogadores do clube, como Kauã Elias, Isaque, Júlio Fidélis, Marcos Jr e Otávio deixaram comentários positivos. Entre torcedores, parte criticou Thiago por não cumprir o contrato até o fim, enquanto outros agradeceram pelo período com a Armadura Tricolor.

➡️Fluminense: Nonato dá bastidores de despedida de Thiago Silva com jogadores

Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)

Veja a publicação de Thiago Silva

"Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mas intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida.

Sou profundamente grato ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe, à minha família e, especialmente, à torcida, que transformou esse sonho em realidade e me fez sentir em casa desde o primeiro dia no Fluminense.

continua após a publicidade

Para onde quer que Deus me conduza nesta jornada, os momentos que vivemos juntos permanecerão eternos em minha história.

Mesmo que, neste momento, eu não esteja vestindo as cores tricolores, elas sempre correrão em minhas veias."