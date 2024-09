Ter Stegen saiu de campo carregado em goleada do Barcelona no Villarreal (Foto: Jose Jordan/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 15:07 • Barcelona (ESP)

O Barcelona divulgou, nesta segunda-feira (23), a gravidade da lesão do goleiro Marc Ter Stegen, que saiu carregado da goleada por 5 a 1 no Villarreal pela La Liga. Após exames realizados, foi confirmada uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, o que pode afastar o alemão dos gramados por meses.

Após o goleiro cair no chão de costas, ao defender uma bola vinda do escanteio, a situação parecia grave e a equipe médica já foi acionada. A cena em campo assustou a torcida e os companheiros, que presenciaram Ter Stegen ser carregado para o vestiário aos prantos.

Em nota, o Barcelona afirmou que o camisa 1 passaria por cirurgia já nesta tarde e que, após o procedimento médico, novo parecer seria divulgado sobre a situação de Ter Stegen.

🗒️Confira nota do clube espanhol:

"Marc ter Stegen sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito. Ele será submetido a tratamento cirúrgico esta tarde. Ao final da intervenção será fornecido novo atestado médico."

Segundo a imprensa espanhola, a recuperação de Ter Stegen deve durar cerca de oito meses. Caso fique fora de campo por esses meses, o alemão desfalcará o clube catalão por toda a atual temporada. Assim como a Seleção Alemã, em que acabou se assumir a titularidade, após a aposentadoria - apenas da Alemanha - do goleiro Neuer.

Ter Stegen foi titular oficial pela Alemanha em duas partidas (Foto: Divulgação/Twitter)

O jogador de 32 anos entre para a lista de lesionados do Barcelona. Além de Ter Stegen, outros sete atletas estão lesionados e são desfalques para o Barça: os zagueiros Ronald Araújo e Andreas Christensen, e os meia-campistas Marc Bernal, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Gavi e Fermín López.

A temporada no principal torneio espanhol, La Liga, começou perfeita com 100% de aproveitamento. Até o momento, o Barcelona soma seis vitórias em seis partidas disputadas. O clube catalão está no topo da tabela com um total de 18 pontos, seguido pelo Real Madrid, que tem quatro pontos a menos.