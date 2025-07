Com dois gols de João Pedro, o Chelsea venceu o Fluminense e está na grande final do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista para a DAZN, o jogador, criado na base do Flu, pediu desculpas à torcida tricolor e celebrou a grande atuação.

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

— Sou feliz por marcar meus primeiros gols, mas sei que esse torneio era muito importante para eles. Peço desculpas, mas sou profissional. Sou jogador do Chelsea, preciso marcar gols. Foi muito importante marcar — disse João Pedro.

O atacante também falou sobre a confiança que Enzo Maresca, técnico do Chelsea, o passou antes da partida.

— Ele só disse para eu jogar da mesma maneira que joguei o último. Hoje, tive mais tempo para mostrar o meu futebol. Consegui marcar, jogar bem. O time jogou bem. Isso foi muito importante — falou.

Por fim, João Pedro projetou a final e disse estar ansioso pela oportunidade de conquistar o primeiro título na carreira.

— Ganhei o meu primeiro prêmio, e agora espero ganhar o meu primeiro título. Vai ser um jogo muito importante, muito especial. Cheguei há uma semana e já estou em uma final. Estou muito feliz de ajudar o time, que me recebeu muito bem. Vamos em frente — completou o jogador.

Como foi Fluminense 0 x 2 Chelsea?

A primeira etapa começou com o Chelsea controlando as ações da partida, e o Fluminense encontrava muitas dificuldades de escapar da marcação pressionante do time inglês. Aos 18 minutos, após rebatida de escanteio, a bola ficou com João Pedro, que acertou um lindo chute para abrir o placar contra o clube que o revelou.

Depois do gol, o Fluminense conseguiu sair um pouco mais para o jogo e criou uma grande chance para empatar a partida. Após triangulação, Hércules recebeu na cara do goleiro, finalizou e Cucurella salvou em cima da linha. Logo depois, Renê cobrou falta, a bola tocou no braço de Chalobah e o árbitro marcou pênalti para o Flu. Após análise no VAR, a penalidade foi retirada. Dessa forma, o primeiro tempo terminou com 1 x 0 no placar.

No segundo tempo, o Fluminense se lançou mais ao ataque e acabou cedendo espaços para o Chelsea. Aos 11 minutos, em conta-ataque veloz, João Pedro foi acionado dentro da área, levou para a perna direita e bateu forte, no ângulo de Fábio, para fazer o segundo e decisivo gol.

