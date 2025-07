A falha da transferência de Nico Williams ao Barcelona gerou críticas ao presidente catalão Joan Laporta e ao diretor esportivo Deco. A dupla não conseguiu convencer o atacante a deixar o Athletic Bilbao para se juntar aos atuais campeões espanhóis, com o atleta escolhendo renovar seu contrato no País Basco.

Em entrevista ao podcast "Sólo para culés", o ex-presidente do Barça, Joan Gaspart, detonou a dupla responsável pelo movimento por não conduzir as conversas de maneira correta. Gaspart foi o principal mandatário do clube entre 2000 e 2003.

- O Barcelona é um clube de paixão. E paixão não é incutida por um profissional, é incutida por alguém que a tem. Aquele que não é pago para ser torcedor do Barça. E isso não é uma crítica a Deco, longe disso. Mas quem contratou Hansi Flick foi Laporta, não ele. Contratei Maradona, Rivaldo, Zubizarreta, Bakero, e jamais aconteceu algo assim. Uma vez que o diretor diz qual jogador ele quer, é a paixão que o convence. Cara a cara, olho no olho, ir buscar e persegui-lo. Não houve paixão de Deco. Isso não é uma crítica, mas quando você faz algo com paixão, é muito difícil que escapem as coisas - afirmou Joan.

Durante a entrevista, Gaspart também fez duras críticas ao Bilbao, que fez de tudo para travar a transferência de Nico, e declarou que o clima entre os dois clubes não ficará amistoso a partir de agora.

- Nico é um grande atleta, o problema não foi o Barcelona. Tenho certeza de que existem mil jogadores melhores do que ele no mundo. Agora o Bilbao tem um problema grande com essa extensão de contrato, e espero que não digam que a culpa é nossa. Quando os jogadores do elenco perceberem que estão recebendo metade do que ele, não vão gostar. E a torcida vai vaiá-lo se ele não fizer 50 gols - apontou.

Nico Williams era alvo do Barcelona e do Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

❌ Presidente de La Liga também impediu movimento de Nico ao Barcelona

Na sexta-feira (4), Nico tomou a decisão de renovar com o Bilbao por dez anos, extendendo seu vínculo até o fim do primeiro semestre de 2035. A multa rescisória está avaliada em 90 milhões de euros (cerca de R$ 570 milhões na cotação atual), negando, assim, os interesses de Barcelona e Bayern de Munique em adquirir seu futebol.

Outra peça-chave para que o movimento não acontecesse foi Javier Tebas, presidente de La Liga. Segundo um mandatário ligado à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), "a não contratação de Nico Williams se deve exclusivamente à desconfiança gerada pelo presidente da La Liga junto ao próprio atleta". A saúde financeira dos catalães tem sido monitorada de perto, diante de crises internas vividas ao longo dos últimos anos.

