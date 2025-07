A atriz Mel Maia e o atacante João Pedro, do Chelsea, engataram um relacionamento firme no segundo semestre de 2019, mas terminaram após alguns meses. A jovem foi algumas vezes ao Maracanã acompanhar jogos do seu companheiro, quando jogava no Fluminense, e após transferência para Europa, Mel também viajou para assistir a um jogo do Watford.

😍Início apaixonante

Torcedora do Fluminense, aos 15 anos, Mel comentou sobre o namoro com o atleta e revelou estar "muito apaixonada" pelo atacante de 18 anos, na época.

- Estou curtindo muito, estou muito apaixonada. Estou falando mesmo porque eu estou realmente muito apaixonada. A gente está se dando muito, muito bem. Ele também está gostando muito de mim - declarou.

Embora a badalada vida de jogador seja um problema para muitas pessoas, Mel Maia contou sobre ter a possibilidade de ter ciúmes pela profissão do atleta.

- Não tenho problema porque eu também trabalho e sei como é essa situação toda. Estou super acostumada, não com jogador, porque nunca tinha namorado um, mas sei como é esse lance de trabalho. Então para mim é supertranquilo - explicou.

💔O término polêmico

Em rede social, a atriz fez uma publicação afirmando que João Pedro terminou a relação e demonstrou estar chateada por ele supostamente ter ido para noitada no mesmo dia.

- A gente vê que a pessoa não te amava de verdade quando ela termina com você, esquecendo grandes momentos, e indo pra gandaia no mesmo dia, né? - escreveu Mel Maia, que apagou a publicação minutos depois.

João Pedro usou o Instagram para rebater as declarações de que ele teria ido em uma festa.

- Vim aqui dar meu posicionamento. Ontem à noite, eu não fui para a gandaia nenhuma. Eu simplesmente fui na casa de um amigo meu, que ele ia fazer uma tatuagem. Como eu conheço o tatuador, eu simplesmente fiz a ponte e ele me pediu que fosse com ele. Não gosto disso, mas tenho que me posicionar. Não fui para a gandaia e eu tenho que me proteger também - defendeu-se João Pedro.