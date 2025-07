NOVA JERSEY (EUA) - O Fluminense foi eliminado para o Chelsea, que venceu por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes. Após o apito final, o zagueiro Thiago Silva aproveitou para comentar sobre a atuação do atacante João Pedro, criado na base do Flu e autor dos dois gols da partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Além de rasgar elogios ao brasileiro recém-contratado pelo Chelsea, o capitão tricolor disse que "não esperava" que João Pedro estaria em um dia tão inspirado. Em respeito ao clube que o revelou, o atacante não comemorou nenhum dos gols e pediu desculpas à torcida.

— Cara, esse moleque é especial. Tenho um carinho muito grande por ele. Um tempo atrás, indiquei ele para as pessoas que cuidam de mim, da minha parte física, saúde. E eu enfrentei ele algumas vezes no Chelsea, ele tava no Watford ainda, e ele fez dois grandes jogos contra a gente. Eu falei, cara, esse moleque é especial — disse Thiago Silva, ao "Sportv", sobre João Pedro.

continua após a publicidade

— Não esperava que hoje ele pudesse estar numa tarde inspirada. Acertou dois grandes chutes, infelizmente aconteceu. Um cria nosso acaba que nos elimina de uma competição tão importante. Mas (desejo) felicidade para ele, espero agora que o Chelsea possa sair bem na final, independentemente de quem for enfrentar — complementou.

João Pedro marcou os dois gols do Chelsea no confronto com o Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Ídolo de PSG e Chelsea, Thiago Silva revela torcida na final do Mundial de Clubes

A derrota do Fluminense para o Chelsea acabou com uma invencibilidade de 11 jogos do Tricolor. No Mundial de Clubes, o time das Laranjeiras era o único semifinalista invicto da competição ao lado do Real Madrid. Após o jogo, Thiago revelou para qual time irá torcer na decisão.

continua após a publicidade

O Chelsea dominou o Fluminense, venceu por 2 a 0 – gols do garoto de Xerém João Pedro, que não comemorou – e mandou os brasileiros para casa. A final será no domingo (13), às 16h (de Brasília), no mesmo MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os Blues pegarão o vencedor de PSG e Real Madrid, que jogam nesta quarta, também às 16h, no mesmo estádio.

— Sobre a final, o coração vai ficar dividido, mas se for o Real (Madrid), com certeza minha torcida é para o Chelsea. E agora é levantar a cabeça, desejar sorte pro João Pedro e seguir o nosso caminho — finalizou.