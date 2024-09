Em jogo de seis gols, Barcelona goleia o Villarreal em LaLiga

Jogadores do Barcelona comemoram gol contra o Villarreal (Foto: Jose Jordan/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Barcelona aplicou mais uma goleada no Campeonato Espanhol. O time catalão visitou o Villarreal no Estádio de la Cerámica, neste domingo (22), e terminou a partida com o placar de 5 a 1. A vitória no confronto, válido pela sexta rodada de LaLiga, estabelece a sequência de seis jogos invictos do Barcelona na competição.

Como foi a partida?

O início do primeiro tempo foi agitado e não demorou para que Lewandowski abrisse o placar, aos 20 minutos. Aos 35 minutos, o atacante ampliou. O Villarreal reagiu e diminuiu com Ayoze Pérez, aos 38.

O segundo tempo foi marcado pelo domínio do time catalão, que voltou ainda mais forte. Logo nos primeiros minutos, Pablo Torre fez o terceiro. E, para fechar a conta, o brasileiro Raphinha brilhou e marcou duas vezes aos 75 e 83 minutos para encerrar a partida com a goleada de 5 a 1 para o Barcelona.

O que vem por aí?

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira (26) contra o Getafe, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A bola irá rolar a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Barcelona goleia o Villarreal na La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

📑 FICHA TÉCNICA:

VILLARREAL X BARCELONA

6ª rodada - La Liga

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de setembro de 2024, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: El Madrigal, em Castelló (ESP)

🟨 Árbitro: Mateo Busquets Ferrer;

🖥️ VAR: Javier Iglesias Villanueva

🥅 Gols: Lewandowski (BAR - 20'/1T e 35'/1T), Ayoze Pérez (VIL- 38' 1T), Pablo Torre (BAR - 58'/ 2º T) e Raphinha (75'/2T e 83'/ 2T)