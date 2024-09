Astro do Manchester City tem lesão grave e deve ficar fora da temporada

Rodri e Haaland, destaques do Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 14:28 • Redação do Lance!

O Manchester City terá um problema para a sequencia da temporada 24-25. Pilar da equipe comandada por Pep Guardiola, o volante Rodri sofreu uma lesão grave no joelho direito durante o empate contra o Arsenal, pela quinta rodada da Premier League. Substituído por Kovacic aos 21 minutos do primeiro tempo, o espanhol tem suspeita de ruptura no ligamento cruzado e deve ficar fora da temporada.

O volante deve fazer uma bateria de exames complementares em Madri para confirmar a gravidade da lesão. O time inglês ainda não se pronunciou oficialmente.

Rodri se lesionou antes da metade da primeira etapa no Etihad Stadium. Durante uma cobrança de um escanteio pelo lado direito, o espanhol, marcado por Thomas Partey, caiu no chão com muitas dores. Matteo Kovacic foi o escolhido de Guardiola para substituí-lo.

Grande nome no meio de campo da equipe, Rodri disputou 50 partidas pelo Manchester City na temporada passada. As férias foram encurtadas por conta da disputa da Eurocopa, competição conquistada pela Espanha de Rodri, eleito melhor jogador. Recentemente, o volante se mostrou crítico ao alto volume de partidas na temporada europeia e falou que uma greve de jogadores pode ser necessária como medida à situação.

Ao lado de Vini Jr., Bellingham e Mbappé, o espanhol é um dos atletas mais cotados para o prêmio de Bola de Ouro 2024.

Rodri, volante do Manchester City (Photo by Oli SCARFF / AFP)

