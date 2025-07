O Real Madrid teve um imprevisto por conta de uma tempestade em Palm Beach antes do jogo contra o PSG, pela semifinal do Mundial. A delegação decolou para Nova Jersey com uma hora de atraso devido ao mau tempo.

O avião ficou retido durante esse período no aeroporto internacional de West Palm Beach no dia em que o Real Madrid possui diversos compromissos pelo Mundial. Nesta terça-feira (8), Xabi Alonso e membros da equipes precisam comparecer no MetLife Stadium e cumprir as demandas com a imprensa.

O Real Madrid faz uma viagem de cerca de duas horas e meia até o aeroporto LaGuardia, em Nova York. Enquanto isso, o PSG optou por se exercitar no norte de Nova Jersey e não sofreu com imprevistos por conta do clima na véspera da semifinal do torneio.

Caso o Real Madrid avance à final do Mundial de Clubes, os espanhóis não retornarão para Palm Beach, mas ficarão em Nova York. Caso seja eliminado, a delegação regressa à Espanha para dar início a pré-temporada.

