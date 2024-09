Manchester City e Arsenal se enfrentaram pela quinta rodada da Premier League (Foto: Paul ELLIS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 13:46 • Manchester (ING)

Grande disputa das duas últimas temporadas, Manchester City e Arsenal se enfrentaram neste domingo (22) pela quinta rodada da Premier League. O duelo, que terminou empatado, foi acirrado e cheio de emoções, durante o tempo regular e depois, com o bate boca entre Haaland e o brasileiro Gabriel Jesus. O momento foi registrado pelo canal britânico Sky Sports.

Na partida em marcou o seu 100º gol com a camisa do Manchester City, Haaland não ficou satisfeito com o desenrolar da partida, nem com o resultado. Assim, após o fim dos 90 minutos e acréscimos, o atacante aproveitou o momento de cumprimento entre os atletas para falar com o técnico do Arsenal, Mikel Arteta: "Seja humilde, hein?".

Ao presenciar a interação, Gabriel Jesus foi tirar satisfação com o norueguês, que respondeu chamando o atacante dos Gunners de "Palhaço".

No entanto, essas não foram as únicas "polêmicas" de Haaland no confronto. Antes mesmo do apito final, o camisa 9 havia jogado a bola na cabeça de outro brasileiro, o zagueiro Gabriel Magalhães, autor do segundo gol do Arsenal no duelo, após o empate dos Citizens com o gol de Stones aos 97 minutos de jogo.

O placar do jogo foi aberto pelo próprio Haaland, com gol aos 9 minutos, mas ainda no primeiro tempo o Arsenal garantiu a virada, com definições dos zagueiros Calafiori e Gabriel Magalhães. Nos últimos minutos dos acréscimos do segundo período, mais um zagueiro definiu, Stones balançou a rede e garantiu o ponto para os Citizens.

Gabriel Magalhães comemora gol de virada do Arsenal no Manchester City (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Com o resultado, o Manchester City garantiu sua continuação no topo da tabela da competição, com 13 pontos no total. Já o Arsenal perdeu duas posições, com as vitórias do Liverpool e Aston Villa, e está em quarto, com 11 pontos.

As próximas partidas das equipes na Premier League são: o Manchester City enfrenta o Watford nesta terça-feira (24) pela Copa da Liga Inglesa em casa, no Etihad Stadium; e o Arsenal, também pela Copa, recebe o Bolton Wanderers na quarta-feira (24).