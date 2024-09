Newcastle, de Bruno Guimarães, tem partida adiada na Copa da Liga Inglesa (Foto: Divulgação / Newcastle)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 12:33 • Londres (ING)

A partida da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, entre Newcastle, do brasileiro Bruno Guimarães, e Wimbledon, desta terça-feira (24) no Cherry Red Records Stadium precisou ser adiada, graças às condições do estádio após fortes chuvas noturnas na região.

A nova data ainda não foi divulgada pelos clubes. Pelo calendário apertado de jogos no futebol europeu, as opções ainda são incertas sobre o futuro da partida, já que, além das condições atuais precárias, outras disputas da Liga 2 inglesa - torneio disputado pelos donos da casa - estão agendadas para acontecerem no estádio.

Em suas redes sociais, ambas equipes informaram o adiamento do duelo, sem mais detalhes. Donos do mando de campo no Cherry Red Records Stadium, Wimbledon divulgou uma nota em seu site oficial.

🗒️Confira nota do clube inglês:

"Lamentamos informar aos torcedores que, devido à extensa inundação do rio Wandle e áreas adjacentes durante a noite, inclusive no Cherry Red Records Stadium, o jogo da terceira rodada da Carabao Cup contra o Newcastle United na terça-feira à noite foi adiado. Mais informações sobre a reorganização do jogo serão divulgadas oportunamente. O estádio está fechado até segunda ordem."

O confronto, entre as equipes inglesas, seria o primeiro de Bruno Guimarães após a derrota para o Fulham na Premier League, na qual o meio-campista foi destacada como "grande responsável" pelo resultado negativo. Embora má atuação, o brasileiro é um dos fortes destaques do time, além de seu papel importante na Seleção Brasileira.

Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra o Equador (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A próxima partida do Newcastle, caso o confronto contra Wimbledon não aconteça ainda nessa semana, será em casa, em um duelo contra o Manchester City pela sexta rodada da Premier League. Em mais uma etapa da principal liga inglesa, o camisa 39 terá que esperar até sábado (28), às 8h30 (de Brasília), para entrar em campo e "compensar" sua atuação da última disputa.