Ter Stegen, goleiro do Barcelona, sofre nova lesão e é retirado do campo em maca

Goleiro titular do Barcelona é retirado de campo em uma maca (Photo by JOSE JORDAN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 16:15 • Espanha

Ter Stegen precisou ser substituído às pressas durante o confronto entre Villarreal e Barcelona, neste domingo (22), pela La Liga. Em saída para agarrar a bola pelo alto, o goleiro titular do time catalão se chocou com o atleta do time adversário e caiu com as costas no chão.

Aos 46 da primeira etapa, Ter Stegen precisou ser retirado em uma maca, e saiu com as duas mãos no rosto aos prantos, o que pode ser um indicador da gravidade da lesão. Ainda no gramado, o goleiro recebeu atendimento médico imediato, mas não estava em condições de permanecer para o jogo. O alemão foi aplaudido pela torcida presente no estádio e em seu lugar entrou Iñaki Peña.

O Barcelona ainda não atualizou o estado do goleiro, que deve ser submetido a exames para investigar a gravidade do choque e se será um problema para a sequência na equipe de Hansi Flick.

Na temporada passada, Ter Stegen ficou três meses afastado por uma lesão na lombar. O goleiro precisou ser submetido a uma cirurgia em dezembro de 2023 e passou por um longo período de recuperação. A equipe comandada por Xavi Hernández, na época, contou também com a substituição por Iñaki Peña