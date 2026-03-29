Tensão no Azteca: protestos e atos violentos marcam amistoso entre México e Portugal

México e Portugal empataram em 0 a 0 neste sábado (28), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo deste ano. A partida também marcou a reinauguração do Estádio Azteca, na Cidade do México, que será palco da estreia do Mundial. Mas, para além do campo e bola, a noite ficou marcada por dois acontecimentos inusitados: a morte de um torcedor dentro do estádio e um protesto contra o presidente dos Estados Unidos.

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Torcedor morre no Estádio Azteca antes do amistoso

Antes de a bola rolar, uma cena triste marcou o retorno do Estádio Azteca, que ficou fechado por 671 dias para reformas. Um homem de 27 anos morreu no local após sofrer uma queda do segundo para o primeiro andar. Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México, ele estava em estado de embriaguez no momento do acidente. As informações são do site "A Bola".

Protesto contra o presidente dos Estados Unidos

Manifestantes realizaram um protesto na Cidade do México neste sábado, horas antes do amistoso entre mexicanos e portugueses. O grupo ocupou uma importante via urbana, próxima ao estádio, para jogar futebol com uma bola coberta por uma máscara que representava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ato foi uma forma de protesto contra os preparativos para a Copa do Mundo. O Estádio Azteca, inclusive, será palco da partida de abertura do torneio.

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Imagem do presidente dos Estados Unidos utilizada pelos mexicanos (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Como foi México x Portugal

O México aproveitou o fator casa para pressionar Portugal, impondo uma marcação alta e dificultando a troca de passes da equipe visitante. Com o passar do tempo, porém, os portugueses passaram a controlar o ritmo do jogo, aumentando o volume de passes no setor ofensivo e levando mais perigo ao adversário.

A principal chance do primeiro tempo foi justamente de Portugal. Aos 26 minutos, Gonçalo Ramos, após grande passe de Bruno Fernandes, acertou a trave do goleiro José Rangel.

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Bruno Fernandes durante México x Portugal (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

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Segundo tempo

Priorizando os testes visando a Copa do Mundo, que já está batendo na porta, Portugal fez sete alterações no intervalo, algo parecido com o México, que aos 15 minutos da segunda etapa mexeu cinco vezes. Minutos antes, o clima esquentou entre Pedro Neto e Jesus Gallardo, que foram amarelados.

Assim como no primeiro tempo, os portugueses seguiram dominando as ações. O México se fechou na defesa e permitiu que o adversário mantivesse a posse de bola. No entanto, sem criatividade e diante da marcação fechada dos mexicanos, Portugal não conseguiu furar o bloqueio, e a partida terminou empatada em 0 a 0.

Público presente no Estádio Azteca

Na reinauguração do Estádio Azteca, 84.130 torcedores acompanharam a partida entre México e Portugal.

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