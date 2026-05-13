Julio Romão conquista Copa da Hungria e projeta reta final da liga

O volante brasileiro Julio Romão conquistou o título da Copa da Hungria com a camisa do Ferencváros. No último sábado (9), a equipe superou o Zalaegerszeg por 1 a 0 na prorrogação e garantiu a taça do torneio, após ter sido derrotada nas finais das duas temporadas anteriores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Superação e comemoração do título

A conquista marcou um momento de recuperação para o jogador ao longo da atual temporada. Julio Romão lidou com problemas físicos recentemente, mas conseguiu retornar a tempo de participar da reta final e levantar o troféu nacional.

continua após a publicidade

— Representa muito essa conquista por ter tido uma temporada um pouco difícil. Tive uma lesão na perna, mas consegui me recuperar e voltei bem. Ser coroado com o título é bom demais e fico feliz. É sempre bom para o atleta. Só tenho que agradecer e dedicar à minha família que sempre me apoia. Vamos em busca de mais — comentou o volante.

Disputa acirrada no Campeonato Húngaro

Além do título da Copa, o Ferencváros segue com chances de encerrar a temporada 2025/2026 com mais uma taça. O clube chega à última rodada do Campeonato Húngaro na vice-liderança, com 65 pontos, um a menos que o primeiro colocado, Gyori. Para garantir o título da liga, a equipe de Julio Romão precisará vencer novamente o Zalaegerszeg e torcer por um tropeço do atual líder.

continua após a publicidade

— Acreditamos que podemos ser campeões ainda. Temos fé. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos jogar em casa com o apoio da nossa torcida e torcer por um tropeço do nosso adversário. Queremos sair com esse título e estamos focados. É fazer uma semana boa de trabalho — projetou o brasileiro.

Investidas recentes do Botafogo

O desempenho de Julio Romão na Europa despertou o interesse do Botafogo no final do ano passado. A diretoria do clube carioca tentou a contratação do volante e chegou a apresentar três propostas oficiais. A segunda oferta atingiu o valor de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões). No entanto, o Ferencváros recusou as investidas e exigiu o pagamento integral da multa rescisória, estipulada em 3 milhões de euros, o que inviabilizou a transferência do jogador para o futebol brasileiro na ocasião.

Júlio Romão em ação pelo Ferencváros (Foto: Divulgação)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.