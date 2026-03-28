Com show de Bruninho, Seleção Sub-20 vence o Paraguai

A Seleção Brasileira Sub-20 venceu o Paraguai por 3 a 1 na noite deste sábado (28), no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). O amistoso da Canarinho contou com uma atuação brilhante de Bruninho, do Athletico, que marcou dois golaços e ainda deu a assistência para o terceiro, anotado por Erick Belé. Pelo lado paraguaio, Delmás descontou de pênalti.

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Como foi o jogo

O placar refletiu a superioridade da Seleção Brasileira, que se mostrou imponente em campo e buscou o gol a todo momento. Com muita intensidade, mas mantendo a precisão nos passes, a equipe comandada por Paulo Victor mostrou sua identidade, encantando pouco mais de seis mil torcedores presentes no estádio.

Torcida no jogo da Seleção Sub-20 (Foto: Divulgação/CBF)

Destaque para Bruninho na vitória da Seleção Sub-20

Uma das grandes promessas do futebol brasileiro de base, Bruninho não decepcionou e exibiu muita qualidade em campo. Seu primeiro gol veio com um bonito corte para o centro e um chute potente no ângulo, sem chance para o goleiro Sosa.

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Veja o gol

Mais tarde, o camisa 20 mostrou personalidade ao driblar dois marcadores em jogada individual e finalizar com perfeição, garantindo seu segundo golaço. Antes disso, ele havia dado uma assistência precisa para Erick Belé, que também balançou a rede com liberdade.

Bruninho comemora gol da Seleção Sub-20 (Foto: Divulgação/CBF)

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Próximo jogo da Seleção Brasileira Sub-20

O próximo amistoso será novamente contra o Paraguai. As equipes se enfrentam na terça-feira (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo.

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