Gabriel Sara conquista título histórico pelo Galatasaray e celebra: 'Especial'

O meio-campista Gabriel Sara conquistou mais um título da Süper Lig pelo Galatasaray no último sábado (9). A conquista do campeonato consolida o tetracampeonato consecutivo da equipe turca, uma marca que o clube não atingia desde o período entre 1997 e 2000. O jogador brasileiro, que vive a expectativa pela divulgação da pré-lista de 55 nomes da Seleção para a Copa do Mundo, celebrou o atual momento profissional.

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Campanha e desempenho na Turquia

Devido a dores no tornozelo, Gabriel Sara acompanhou das arquibancadas a vitória de sua equipe por 4 a 2, de virada, sobre o Antalyaspor, resultado que garantiu o troféu de forma antecipada. Este é o terceiro título do atleta com a camisa do Galatasaray, somando-se às conquistas da liga e da Copa da Turquia na temporada anterior. O jogador comentou sobre o peso da conquista em sua trajetória.

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— Sem dúvida é a temporada mais especial da minha carreira e o título faz parte disso — afirmou o brasileiro.

Gabriel Sara pelo Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Trajetória no Galatasaray e Seleção Brasileira

Contratado em agosto de 2024 junto ao Norwich City por 23 milhões de euros — valor que, na época, representou a maior transferência da história do futebol turco —, o ex-jogador do São Paulo consolidou-se na equipe. Pelo Galatasaray, Sara acumula 86 partidas disputadas, com oito gols marcados e 14 assistências.

O desempenho no clube e na campanha da Champions League resultou em sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira. O atleta estreou na equipe nacional durante o recente amistoso contra a França, na última Data Fifa, e agora aguarda as definições da comissão técnica para a Copa do Mundo, enquanto atrai o interesse de clubes da Premier League para a próxima janela de transferências.

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Gabriel Sara em ação pelo Galatasaray (Foto: Reprodução/Galatasaray)

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