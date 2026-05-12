Casemiro abriu o jogo sobre os bastidores de sua carreira e a atualidade da Seleção Brasileira em uma entrevista exclusiva concedida ao ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand. Durante o bate-papo, o jogador abordou temas sensíveis, relembrou a vitoriosa pelo Real Madrid, ao lado de astros, e os desafios de enfrentar Lionel Messi.

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Ao relembrar os companheiros de equipe no Real Madrid, Casemiro surpreendeu ao eleger o galês Gareth Bale como o jogador mais completo com quem já dividiu o campo, colocando Cristiano Ronaldo em uma prateleira à parte, fora de qualquer comparação. Ao ser questionado sobre o companheiro mais versátil de sua carreira, Casemiro não hesitou em apontar o atacante galês, separando-o do faro artilheiro de Cristiano Ronaldo.

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— Esse jogador é o mais completo da minha carreira. O Cristiano faz gols, tem no mínimo 15 gols. Mas o Bale ataca, defende, cabeceia, faz gols, bate faltas. O Cristiano é o melhor, o Cristiano é um caso à parte. Tire o Cristiano da conversa. Mas, para mim, o Bale é o melhor, o mais completo — afirmou o brasileiro durante o programa.

Bale em ação pelo Real Madrid (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Quando Ferdinand questionou se a escolha se mantinha mesmo tendo o volante atuado ao lado de nomes como Ronaldinho e Neymar, Casemiro reforçou o seu ponto de vista e citou a capacidade defensiva de Bale.

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— Sim, claro. Porque ele ataca, defende, cabeceia, bate falta. Ele faz tudo muito bem, muito rápido. É muito forte. Para mim, o Bale é um jogador inacreditável. O Neymar não defende, ele é outro tipo de jogador. Mas o Bale, em seu melhor momento, era o topo — explicou.

O poder de decisão em grandes palcos também foi utilizado como argumento pelo meio-campista para justificar a sua avaliação.

— Ele marcou grandes gols nas finais da Copa, nas finais da Liga dos Campeões. Ele marcou duas vezes contra o Liverpool e contra o Atlético de Madrid na final — lembrou Casemiro.

Gareth Bale em apresentação no Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Respeito a Messi e rivalidade no 'El Clásico'

Ao comentar sobre Lionel Messi, Casemiro admitiu que preferia evitar qualquer tipo de provocação em campo. O brasileiro revelou que adotava uma postura cautelosa, pedindo desculpas imediatamente após as divididas mais duras, com o objetivo claro de não irritar o jogador argentino.

— Eu jogava contra o Messi e, juro, não falava muito, não provocava, porque eu não queria deixá-lo irritado. Eu dava uma entrada nele e já dizia: "desculpa, desculpa, desculpa", porque é impossível pará-lo. Você via o Barcelona não jogar bem, aí o Messi entrava, fazia dois gols e resolvia. Ele e o Cristiano são de outro mundo — concluiu o volante.

Real Madrid venceu o Barcelona duas vezes na temporada 2020/21 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

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