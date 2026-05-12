Bitello recebe homenagem após atingir a marca pelo Dynamo Moscou

O atacante brasileiro Bitello completou 100 partidas oficiais com a camisa do Dynamo Moscou. No clube desde 2023, após sua transferência do Grêmio, o jogador atingiu o número durante a reta final da atual temporada do Campeonato Russo.

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Antes do início da partida contra o Krasnodar, realizada na última segunda-feira (11), o atleta recebeu uma homenagem da diretoria do clube da capital russa. No gramado, Bitello ganhou uma camisa comemorativa estampada com o número 100. Após o evento, o Dynamo Moscou venceu o confronto por 2 a 1, de virada. O brasileiro manifestou-se sobre a marca atingida e o resultado da equipe.

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— Só tenho a agradecer a Deus por cada conquista na minha vida. 100 jogos e contando com essa camisa. Muito feliz pela vitória diante da nossa torcida, glória a Deus por tudo — afirmou o jogador.

Bitello celebra marca de 100 jogos pelo Dynamo Moscou (Foto: Divulgação/Dynamo Moscou)

Bitello na temporada

Na atual edição do Campeonato Russo, Bitello lidera o time em participações diretas em gols, com 15 no total. O brasileiro marcou sete vezes e contribuiu com oito assistências.

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Em todas as competições disputadas pelo Dynamo Moscou nesta temporada, o atleta entrou em campo 34 vezes, anotando sete gols e 10 assistências. No registro geral desde a sua chegada à Rússia, em 2023, o atacante contabiliza 20 gols e 27 assistências pelo clube.

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