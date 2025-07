Quanto vale o elenco do Bayer Leverkusen, adversário do Flamengo?

O Bayer Leverkusen escolheu o Brasil como sede para fazer sua pré-temporada em 2025 e fará um amistoso com o time sub-20 do Flamengo nesta sexta-feira (18), às 14h30. Os campeões alemães da temporada 2024/25 trouxeram para o país o "Esquenta Bayer 04 Brazil Tour 2025", projeto que visa estreitar as relações do clube com o mercado brasileiro, além, claro, do objetivo técnico da preparação. O técnico holandês Erik Ten Hag é o novo comandante da equipe, que está entre as mais valiosas da Bundesliga.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Dos 18 clubes da primeira divisão do Campeonato Alemão, o Leverkusen ocupa a terceira colocação entre os elencos mais caros da competição, ficando atrás apenas do Bayern de Munique, líder disparado, e do RB Leipzig, clube que tem investimento direto da marca de energético Red Bull. A ascensão da equipe sob o comando de Xabi Alonso ao longo das duas temporadas que esteve na equipe ajudou o Bayer a crescer no cenário nacional. Hoje, está à frente, por exemplo, do Borussia Dortmund.

O elenco do Leverkusen é avaliado em 423 milhões de euros, equivalente a R$ 2,7 bilhões na cotação atualizada. Ao contrário de boa parte dos times, o setor mais caro não é o ataque. O Bayer tem atletas promissores na zaga e nas laterais, o que coloca a defesa como a parte mais valiosa da equipe de Ten Hag. Sozinha, ela é responsável por 161 milhões de euros (cerca de R$ 1 bi), ou 38% dos valor total dos jogadores.

continua após a publicidade

O meio-campo é o segundo setor mais valioso no clube alemão, avaliado em 127 milhões de euros (R$ 821 mi), seguido do sistema de ataque, apontado em 122,8 milhões de euros (R$ 794 mi). Somando os três goleiros do elenco, são avaliados em mais 12,25 milhões de euros (R$ 79 mi). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Bayer Leverkusen é o terceiro elenco mais valioso da Bundesliga 2025/26. (Foto: Reprodução/X/@bayer04fussball)

Entenda projeto do Bayer Leverkusen no Brasil

Segundo o treinador, que substitui o espanhol Xabi Alonso, a viagem ao Rio representa uma etapa crucial da preparação para 2025/26. Durante a estadia no Rio de Janeiro, o elenco também utilizará as instalações do Rubro-Negro, consideradas de alto nível internacional.

continua após a publicidade

A escolha pela pré-temporada no Brasil vai além do aspecto esportivo. O técnico destacou a relação histórica do Leverkusen com o país, que revelou vários talentos que brilharam na Europa. Apesar de ter apenas o lateral Arthur no plantel atual, o clube já contou com nomes como Paulo Sérgio, Juan, Lúcio, Renato Augusto, Zé Roberto, Zé Elias, Paulinho, Tita e outros craques nacionais.

Além do projeto de pré-temporada, o Bayer Leverkusen também criou a primeira academia de formação de atletas de um time da Bundesliga no país. Batizada de Bayer 04 Football Academy, a escola iniciou seus trabalho em São Paulo e tem como objetivo objetivo formar atletas entre 5 e 15 anos idade e ajudará na formação de 300 alunos. Os treinadores escolhidos para comandar o projeto de formação também receberam capacitações do próprio clube para que atendam às expectativas propostas pela equipe alemã.

Clubes mais valiosos da Alemanha em 2025/26