O que antes era dado como certo, agora é oficial. Xabi Alonso é o novo treinador do Real Madrid. Neste domingo (25), o clube merengue anunciou oficialmente a contratação do técnico espanhol, que comanda o time a partir do dia 1º de junho - já para o Mundial de Clubes. O contrato é válido por três temporadas. Xabi chega em Madrid após excelente trabalho com o Bayer Leverkusen, levando o clube alemão ao melhor desempenho de sua história.

Xabi Alonso já estava encaminhado com o Real Madrid após a decisão da diretoria de seguir caminhos separados com Carlo Ancelotti. Neste sábado (24), o treinador italiano comandou seu último jogo pelo Real na vitória por 2 a 0 contra a Real Sociedad. Após despedida emocionante, com homenagens a ele e Modric, Ancelotti segue para a Seleção Brasileira, pela qual fará sua primeira convocação nesta segunda-feira (25). Rodrygo não deve ser convocado neste primeiro momento.

O técnico basco chega com a missão de repetir do banco de reservas o sucesso que já alcançou como jogador no clube e, mais recentemente, como treinador do Bayer Leverkusen, onde fez história ao conquistar a Bundesliga de forma invicta - a primeira da história do clube.

Na temporada 2023/24, Xabi Alonso foi campeão do Campeonato Alemão com 90 pontos e nenhuma derrota em 34 rodadas. O Bayer Leverkusen ainda levantou o troféu da Copa da Alemanha, foi vice-campeão da Europa League e conquistou a Supercopa da Alemanha - esta na temporada seguinte.

Veja a nota oficial do Real Madrid que anuncia Xabi Alonso

O Real Madrid C. F. comunica que Xabi Alonso será o treinador do Real Madrid pelas próximas três temporadas, de 1º de junho de 2025 até 30 de junho de 2028.

Xabi Alonso é uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial. Defendeu nossa camisa em 236 partidas oficiais, entre 2009 e 2014. Durante esse período, conquistou 6 títulos: a décima Liga dos Campeões em Lisboa, 1 Supercopa da UEFA, 1 Campeonato Espanhol (La Liga), 2 Copas do Rei e 1 Supercopa da Espanha.

Xabi Alonso também é uma lenda da seleção espanhola, com a qual venceu 1 Copa do Mundo (2010) e 2 Eurocopas (2008 e 2012), em 113 jogos como internacional.

Xabi Alonso iniciou sua carreira como treinador nas categorias de base do Real Madrid, comandando na temporada 2018-2019 o Infantil A, com o qual conquistou o título da Liga e do Torneio de Campeões.

Agora retorna ao Real Madrid como um dos melhores treinadores do mundo, após fazer história no Bayer Leverkusen, equipe com a qual venceu o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha em três temporadas.

Amanhã, segunda-feira, 26 de maio, às 12h30, Xabi Alonso será apresentado como novo treinador do Real Madrid em um evento que acontecerá na Cidade Real Madrid.

Antes disso, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, receberá Xabi Alonso para o ato protocolar de assinatura que o vinculará ao nosso clube pelas próximas três temporadas.

Após a apresentação, Xabi Alonso atenderá à imprensa na sala de conferências da Cidade Real Madrid.

