Clube é banido por 10 anos devido a manipulação de resultados

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (16) uma das punições mais severas da sua história: o FK Arsenal Tivat, de Montenegro, está banido por 10 anos de todas as competições organizadas pela entidade. A sanção foi aplicada após investigação sobre manipulação de resultados na Conference League 2023/24, em confronto contra o Alashkert FC, da Armênia.

A partida em questão aconteceu em julho de 2023, ainda na fase preliminar da competição. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, mas a volta teve vitória contundente dos armênios por 6 a 1. Segundo a Uefa, houve violações claras dos artigos 11 e 12 do seu regulamento disciplinar, que tratam de princípios de conduta e integridade esportiva.

Taça da Conference League (Foto: Divulgação/UEFA)

Além da exclusão de uma década, o Arsenal Tivat foi multado em 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões). A confederação também recomendou à Fifa que a punição tenha validade global, impedindo o clube de participar de torneios organizados por qualquer federação filiada.

Punições individuais: banimentos vitalícios e suspensões de até 10 anos

A investigação atingiu também jogadores e dirigentes envolvidos no escândalo. O atleta Nikola Celebic e o diretor esportivo Ranko Krgovic foram banidos do futebol europeu de forma vitalícia. Já os jogadores Cetko Manojlovic (atual capitão da equipe), Radule Zivkovic e Dusan Puletic foram suspensos por 10 anos. Milan Vignjevic, dirigente do FK Radnicki Obrenovac, da Sérvia, recebeu a mesma pena.

Outros envolvidos foram punidos com suspensões mais curtas: Goran Janjusevic ficará afastado por seis anos, enquanto Christos Psomiadis foi suspenso por oito. Todos os nomes citados tiveram suas penas encaminhadas para extensão global junto à Fifa.

Embora a Uefa não tenha detalhado publicamente os elementos que comprovariam a fraude, o jornal "The Athletic" já havia revelado que o duelo vencido por 6 a 1 pelo Alashkert estava sob investigação desde o ano passado, devido a "padrões suspeitos de apostas". Até o momento, o FK Arsenal Tivat não se pronunciou oficialmente sobre a decisão.

