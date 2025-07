Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen terão os caminhos cruzados nesta sexta-feira (18), às 14h30 (de Brasília) em amistoso internacional, no Estádio José Bastos Padilha (Gávea). O amistoso terá a transmissão da CazéTV e Flamengo TV, ambos via YouTube. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo na CazéTV

Pela "Esquenta Bayer 04 Brazil Tour 2025", tornou-se o primeiro clube da Bundesliga a realizar preparação no Brasil. A partida será o primeiro teste do treinador com o grupo alemão após a pausa de verão do hemisfério norte.

Segundo o treinador, que substitui o espanhol Xabi Alonso, a viagem ao Rio representa uma etapa crucial da preparação para 2025/26. Durante a estadia no Rio de Janeiro, o elenco também utilizará as instalações do Rubro-Negro, consideradas de alto nível internacional.

A escolha pela pré-temporada no Brasil vai além do aspecto esportivo. O técnico destacou a relação histórica do Leverkusen com o país, que revelou vários talentos que brilharam na Europa. Apesar de ter apenas o lateral Arthur no plantel atual, o clube já contou com nomes como Paulo Sérgio, Juan, Lúcio, Renato Augusto, Zé Roberto, Zé Elias, Paulinho, Tita e outros craques nacionais.

Tudo sobre o amistoso entre Flamengo Sub-20 e Bayer Leverkusen (onde assistir, horário e local):

Flamengo Sub-20 x Bayer Leverkusen

🔹 Amistoso internacional — Pré-temporada 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de julho, às 14h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Gávea, no Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: CazéTV e Flamengo TV (YouTube)

🎟️ Ingressos: Não haverá venda de ingressos para o público

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo sub-20 (Técnico: Bruno Pivetti)

Lucas Furtado, Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza, Gusttavo Souza; Fabiano, Lorran, Guilherme Gomes, Joshua, Matheus Gonçalves; Pedro Leão.

Bayer Leverkusen (Técnico: Erik ten Hag)

Lukas Hradecky, Arthur, Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Piero Hincapié, Álex Grimaldo, Exequiel Palacios, Robert Andrich, Jonas Hofmann, Granit Xhaka e Patrik Schick.

