Veja a provável escalação do Bayer Leverkusen, adversário do Flamengo sub-20

O Bayer Leverkusen deu continuidade à sua pré-temporada no Brasil nesta quinta-feira (17) no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os "Onze da Fábrica", agora comandados pelo holandês Erik ten Hag, farão um amistoso com o sub-20 do Rubro-Negro na próxima sexta-feira (18), na Gávea, às 14h30 (de Brasília).

A terceira sessão de treinamento do Bayer Leverkusen iniciou-se pela manhã, das 10h30 às 13h (de Brasília). A prática foi acompanhada por um pequeno grupo de torcedores alemães, convidados por meio de uma ação promocional promovida pelo clube. Realizada sob clima ameno, foi conduzida pela comissão técnica do Leverkusen, com o apoio dos preparadores físicos brasileiros Daniel Jouvin e Allessandro Schoenmaker, membros da equipe de suporte do clube alemão.

Os trabalhos começaram com um aquecimento sem bola, voltado para a resistência física. Os atletas realizaram deslocamentos laterais, rotações de tronco e outros exercícios utilizando faixas elásticas e bolas de peso com líquido, visando o vigor muscular e a mobilidade.

Na sequência, o grupo participou de um bobinho de dois toques, atividade leve que mescla descontração com agilidade e rapidez de raciocínio. Em seguida, foi realizado um treino coletivo, com os jogadores divididos em duas equipes: titular e reserva. Baseado no plantel principal, a provável escalação do Bayer Leverkusen contra o Flamengo para o amistoso é Lukás Hrádecký; Nathan Tella, Jeanuël Belocian, Robert Andrich, Edmond Tapsoba, Alejandro Grimaldo; Granit Xhaka, Exequiel Palacios; Jonas Hofmann, Amine Adli, Patrik Schick. Ao que tudo indica, serão três períodos de trinta minutos cada no amistoso internacional. Segundo Allessandro, nenhum atleta jogará 100% do tempo, em virtude do pouco tempo de treinamento.

As atividades táticas incluíram ainda um treino de dois toques com golzinhos, exigindo tomada de decisão rápida e movimentação constante. Além disso, Ten Hag comandou simulações específicas de saída de pressão. Inicialmente, os atletas trabalharam em espaço reduzido, buscando escapar da marcação adversária. Em uma segunda etapa, a atividade foi ampliada para um cenário de transição: caso a equipe acertasse seis passes consecutivos no campo curto, avançava para o campo longo, onde o coletivo seguia em condições normais de jogo. Para encerrar as movimentações, exercícios de bola parada foram executados, sem a liberação de imagens da imprensa. Veja imagens divulgadas pelo clube das atividades desta quinta:

A sessão foi encerrada com uma corrida leve, com os jogadores divididos em quatro grupos de cinco atletas cada. Após o encontro, a delegação saiu do CT do Ninho do Urubu em direção ao hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca (RJ), onde foi realizada uma coletiva de imprensa organizada pelo clube, com a participação do treinador Erik ten Hag, do diretor esportivo Simon Rofles e do CEO Fernando Carro.

Elenco do Bayer Leverkusen para a pré-temporada 🔴⚫

🧤 Goleiros: Lukas Hradecky, Mark Flekken, Niklas Lomb, Simeon Rapsch (Sub-19)

🛡️ Defensores: Piero Hincapié, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Arthur, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Jeanuel Belocian, Nebe Domnic (Sub-19), Ben Hawighorst (Sub-19), Ferdinand Pohl (Sub-19), Osman Turay (Sub-19)

🦶 Meio-campistas: Jonas Hofmann, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Ibrahim Maza, Granit Xhaka, Montrell Culbreath (Sub-19), Jeremiah Mensah (Sub-19), Emmanuel Owen (Sub-19)

⚽ Atacantes: Patrik Schick, Alejo Sarco, Amine Adli, Victor Boniface, Nathan Tella, Christian Kofane, Dustin Buck (Sub-19), Ken Izekor (Sub-19)

Programação do time alemão no Brasil 🟢🟡

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

