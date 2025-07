A relação entre Viktor Gyökeres e o Sporting chegou ao ponto de ruptura. No primeiro amistoso de pré-temporada da equipe portuguesa, contra o Celtic, disputado na noite de quarta-feira (16), a torcida fez duras críticas ao atacante sueco, que não se reapresentou ao elenco e força uma transferência para o Arsenal. Entre as faixas exibidas nas arquibancadas, uma mensagem ecoou com força: "Ninguém acima do clube."

Gyökeres tem contrato até 2028 com o Sporting, mas já chegou a um acordo para defender o Arsenal por cinco temporadas. O problema é que os valores oferecidos pelos ingleses – 63,5 milhões de euros fixos, mais 10 milhões em bônus – ainda não satisfazem os dirigentes leoninos, que querem o total de 80 milhões em condições mais acessíveis.

A atitude do atacante, que se recusa a retornar aos treinos como forma de pressão, gerou indignação entre os torcedores e incomodou até mesmo a diretoria. Em entrevista recente, o presidente do clube, Frederico Varandas, foi direto:

- Estamos tranquilos. Isso se resolve com uma multa pesada e um pedido de desculpas. Se ninguém quiser pagar o valor justo, ele continuará conosco pelos próximos três anos - afirmou o executivo.

Gyökeres está quase acertado com o Arsenal

As negociações entre Sporting e Arsenal seguem sem desfecho. Apesar de o empresário de Gyökeres ter aberto mão de sua comissão – o que poderia facilitar o acordo – a diferença gira em torno dos bônus propostos. O clube português quer que os 10 milhões em metas sejam realistas e facilmente atingíveis, o que não ocorre na atual proposta dos Gunners.

Com 97 gols e 28 assistências em 102 partidas, Gyökeres se transformou em um dos principais atacantes da Europa. Sua ausência, porém, ampliou o desgaste com a torcida, que deixou claro que, mesmo com todo o talento, nenhum jogador pode estar acima da instituição.

