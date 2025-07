O Racing anunciou, nesta quinta-feira (17), a renovação de contrato com o atacante Maravilla Martínez, que passou pelo Coritiba. O argentino de 33 anos estendeu seu vínculo com o clube argentino até dezembro de 2028 e com a multa mais alta da história do futebol do país.

Se algum clube quiser contratar o jogador, precisará desembolsar 122 milhões de euros (cerca R$ 784 milhões de reais na cotação atual). Obviamente, o valor é simbólico, levando em consideração a idade do jogador, que já se aproxima dos últimos anos de sua carreira. Martínez falou sobre a decisão do clube com a imprensa.

Maravilla Martínez e esposa celebram renovação com o Racing (foto: Reprodução / X)

— Estabeleça a cláusula que você quiser, eu vou ficar aqui (disse ao presidente). Houve muita conversa sobre o preço que iríamos estipular caso viessem me procurar. Estou pensando em encerrar minha carreira no Racing. Já conversei com minha família sobre isso — contou o atacante.

Há poucos meses, Maravilla foi especulado no River Plate, treinado por Marcelo Gallardo. Alguns jornalistas apontaram que os dois chegaram a conversar, mas o atacante rechaçou a possibilidade de deixar o Racing, algo que aconteceu com Maximiliano Salas, anunciado pelo River nessa semana.

Maravilla Martínez no Coritiba e Racing

O atacante argentino de 33 anos defendeu as cores do Coritiba em 2022. Emprestado pelo Libertad, do Paraguai, o jogador disputou 24 jogos, incluindo partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Foram quatro gols marcados e uma assistência distribuída ao longo de sua passagem.

Após deixar o time brasileiro, retornou ao Libertad e fechou com o Instituto Córdoba, da Argentina, logo depois. Por lá, marcou 18 gols em 41 jogos e chamou a atenção do Racing, que acertou sua contratação em 2024.

No atual clube, Martínez disputou 62 jogos, marcou 46 gols e distribuiu 11 assistências. Com a média de quase uma participação direta em gol por jogo, caiu nas graças da torcida e se tornou uma das peças mais importantes do elenco do clube.

Nas oitavas de final da Libertadores, o Racing pode ter o Fortaleza como adversário da próxima fase do torneio caso os dos times se classifiquem.

