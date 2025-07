O Bayer Leverkusen, atual vice-campeão da Bundesliga, está em período de pré-temporada no Brasil sob o comando do técnico holandês Erik ten Hag. A equipe alemã escolheu o Rio de Janeiro como base para a preparação visando a temporada 2025/26 e desembarcou na capital fluminense na última terça-feira (15). Durante a estadia, ten Hag e seu elenco realizam treinamentos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, e têm programado um amistoso contra a equipe sub-20 do clube carioca, que acontecerá na próxima sexta-feira (19).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Erik ten Hag assume o comando do Bayer Leverkusen

Erik ten Hag é nascido em Haaksbergen, município dos Países Baixos, localizado na província de Overissel. Enquanto jogador, teve uma carreira relativamente curta, tendo se aposentado aos 32 anos, quando jogava no Twente, clube por onde foi revelado.

continua após a publicidade

O treinador foi anunciado pelo Bayer Leverkusen no dia 26 de maio de 2025, e chegou para substituir Xabi Alonso, que assumiu o Real Madrid. Antes da chegada ao Rio de Janeiro, ten Hag declarou que o período de preparação no Brasil será proveitoso para a equipe e exaltou as estruturas de treinamento do Flamengo.

➡️CEO do Leverkusen define o Flamengo como ‘uma das grandes potências do futebol’

Demissão do United

O técnico holandês Erik ten Hag, de 55 anos, estava sem clube desde que foi demitido do Manchester United em outubro de 2024. Ele comandou os Red Devils por duas temporadas completas (2022/23 e 2023/24) e chegou a ter seu contrato renovado após conquistar a Copa da Inglaterra. No entanto, acabou dispensado no início da temporada 2024/25, após um início decepcionante — o United somou apenas 11 pontos nas nove primeiras rodadas da Premier League. O último jogo de ten Hag no comando da equipe foi a derrota por 2 a 1 para o West Ham, em 27 de outubro de 2024.

continua após a publicidade

Erik ten Hag foi demitido do Manchester United em outubro de 2024 (Foto: Darren Staples/AFP)

Trabalho no Ajax

ten Hag ganhou destaque no cenário europeu pelo trabalho realizado no Ajax entre 2017 e 2022. Durante esse período, foi o responsável por recolocar o clube no topo do futebol holandês, encerrando um jejum de cinco anos sem títulos da Eredivise. Sob seu comando, o Ajax foi tricampeão nacional de forma consecutiva e conquistou duas Copas da Holanda.

O ápice da trajetória do treinador no Ajax foi na temporada 2018/19, quando a equipe chegou até a semifinal da Champions League, eliminando gigantes como Real Madrid e Juventus. Sua passagem pelo clube também ficou marcada pela revelação de uma geração de jovens talentos, que mais tarde se transformariam em grandes nomes do futebol europeu e renderiam lucros significativos ao clube com transferências.

Jogadores revelados por ten Hag vendidos pelo Ajax

Antony ➡️ Manchester United - 95 milhões de euros

➡️ Frenkie de Jong ➡️ Barcelona - 86 milhões de euros

Matthijs de Ligt ➡️ Juventus - 85,5 milhões de euros

Lisandro Martínez ➡️ Manchester United - 57 milhões de euros

Hakim Ziyech ➡️ Chelsea - 40 milhões de euros

Donny van de Beek ➡️ 39 milhões de euros

Erik ten Hag, novo treinador do Bayer Leverkusen, comandou o Ajax por cinco anos (Foto: AFP)

Polêmica com Cristiano Ronaldo

A chegada de Erik ten Hag ao Manchester United gerou expectativas em torno de uma nova filosofia de jogo, baseada em intensidade, pressão constante e disciplina tática. Cristiano Ronaldo, por sua vez, já vivia uma fase da carreira com foco mais acentuado na finalização e menor participação defensiva.

Os primeiros sinais de tensão surgiram ainda na pré-temporada. CR7 não viajou com o elenco para a turnê preparatória, alegando motivos familiares — o que imediatamente levantou especulações sobre seu desejo de deixar o clube. Desde o início, ten Hag enfatizou a importância da preparação e da integração total do elenco, algo que considerava essencial para a construção do time.

Com o início da temporada, o treinador holandês começou a optar por outras peças no ataque, deixando Ronaldo no banco em diversas partidas. A decisão refletia sua preferência por jogadores que se encaixassem melhor no sistema coletivo, com maior dedicação à fase defensiva.

Em outubro de 2022, o relacionamento ficou ainda mais tenso. Durante uma partida contra o Tottenham, Cristiano se recusou a entrar em campo como substituto e deixou o estádio antes do apito final. Como resposta, o clube aplicou uma multa ao jogador e o afastou temporariamente das atividades com o elenco principal.

O ponto culminante do conflito veio em novembro de 2022, pouco antes da Copa do Mundo. Após a vitória do United por 2 a 1 sobre o Fulham pela Premier League, Ronaldo concedeu uma entrevista explosiva ao jornalista Piers Morgan. Nela, afirmou que não respeitava ten Hag porque “o treinador também não o respeitava”, além de criticar duramente a estrutura do clube e a estagnação desde a saída de Sir Alex Ferguson.

A entrevista de Cristiano Ronaldo para Piers Morgan foi o estopim para saída do português do Manchester United (Foto: Reprodução)

Diante do clima insustentável, o Manchester United e Cristiano Ronaldo chegaram a um acordo para a rescisão contratual ainda em novembro de 2022, encerrando de forma turbulenta a segunda passagem do craque português por Old Trafford.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.