‘Herói’ da Inter em partida do Mundial de Clubes deixa o clube

A Inter de Milão emprestou o argentino Franco Ezequiel Carboni, de 22 anos, ao Empoli. A equipe, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Italiano, contratou o jogador por uma temporada, com obrigação de compra ao término do vínculo.

— O FC Internazionale anuncia a transferência de Franco Ezequiel Carboni para o Empoli. O ponta argentino nascido em 2003 chega por empréstimo com obrigação de compra — disse a Inter de Milão em nota.

Formado nas categorias de base do Lanús, da Argentina, Carboni foi contratado pela Inter em 2021. Após dois anos na equipe sub-19, foi emprestado ao Monza, onde disputou 32 jogos. Depois, seguiu para o Olympique de Marselha, mas não teve sequência na equipe francesa e retornou ao clube italiano como opção para a disputa do Mundial.

Carboni foi ‘herói’ por um dia no Mundial de CLubes

O meio-campista argentino saiu do banco para marcar o gol da vitória de virada por 2 a 1 sobre o Urawa Reds, aos 47 minutos do segundo tempo, em partida pelo Mundial de Clubes. Ao término do jogo, se emocionou ao quebrar um longo jejum pessoal.

O gol não apenas evitou mais um resultado ruim para a Inter, que havia empatado na estreia com o Monterrey, mas também coroou uma história de superação para o jovem jogador.

A emoção de Carboni após o gol, que o levou às lágrimas, tem um motivo. O jovem, considerado uma promessa do clube, não marcava um gol como profissional há incríveis 532 dias (o último havia sido em janeiro de 2024, pelo Monza). Além disso, ele não entrava em campo para uma partida oficial há 260 dias, desde sua passagem pelo Olympique de Marselha.

— Sofri muito nestes meses. Dedico este gol à minha família e à minha namorada — disse o jogador, emocionado, após a partida.