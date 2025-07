Ex-Corinthians, Paulo Sérgio explica ‘hype’ do Bayer Leverkusen no Brasil

O Bayer Leverkusen é o primeiro clube alemão a fazer uma pré-temporada no Brasil. Um dos responsáveis pela integração teuto-brasileira é Paulo Sérgio, ex-jogador com passagem marcante pela Alemanha. Ao Lance!, ele explicou os motivos que levaram à escolha do nosso país como base para o início da nova temporada europeia.

A pré-temporada no Brasil vai além do aspecto esportivo. O ex-atacante destacou a relação histórica do Leverkusen com o país, que revelou vários talentos que brilharam na Europa. Apesar de ter apenas o lateral Arthur no plantel atual, o clube já contou com nomes como Juan, Lúcio, Renato Augusto, Zé Roberto, Zé Elias, Paulinho, Tita; além do próprio Paulo Sérgio, talvez o de maior destaque entre eles.

Sob comando de Xabi Alonso, a geração mais encantadora e vitoriosa do Leverkusen dominou o território germânico na temporada 2023/24, com os títulos invictos da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Questionado sobre o sucesso daquele Bayer e o impacto cultural do clube na mídia brasileira, Paulo destacou que a longa relação do clube alemão com o futebol nacional — construída ao longo de mais de três décadas — exerce uma influência maior e permanece como o principal elo significativo entre o clube e Brasil.

— Não creio que só pela temporada que fizemos em 2024, mas também por todos os brasileiros que deixaram história no Bayer Leverkusen. Temos jogadores que fizeram história aqui e hoje temos o Arthur, que vai deixar o seu legado. Mas sem dúvida nenhuma, aquela temporada marca uma história e chama atenção também de todos os torcedores do mundo inteiro. É um momento muito importante de nós estarmos fazendo toda essa divulgação e estar presente no cenário brasileiro — disse Paulo Sérgio, sobre o projeto internacional do clube.

Como parte da ampliação das ações entre instituição e Brasil, uma das medidas do Bayer foi a inauguração da primeira academia de formação no país, localizada em São Paulo, sob coordenação de Paulo. O projeto visa formar atletas entre 5 e 15 anos idade e auxiliará na formação de 300 alunos. Os treinadores participantes da escolinha, inclusive, receberam capacitações da própria entidade alemã, para que atendam às expectativas propostas. ➡️ Saiba mais sobre essa notícia.

As iniciativas representam um passo estratégico na consolidação do Bayer Leverkusen como uma marca global com raízes firmes no futebol brasileiro — um vínculo que, ao que tudo indica, seguirá se fortalecendo nos próximos anos.

De São Paulo à Leverkusen ⚽

Após destacar-se no Corinthians em cinco anos, Paulo Sérgio chegou ao Bayer Leverkusen para atuar pela primeira vez em solo europeu. Na primeira temporada, anotou 17 bolas na rede em 32 jogos na Bundesliga, sendo um dos principais nomes da equipe na campanha de 1993/94, que terminou com a terceira colocação e a classificação para a Copa da Uefa (atual Europa League). Por uma notável coincidência, o desfecho do ciclo nos Werkself espelhou seu início. Em 1996/97, o atacante marcou 17 gols novamente pela Bundesliga, em temporada de vice-campeão alemão e classificação para a Champions League.

🔢 Números de Paulo Sérgio pelo Bayer Leverkusen

⚽ 150 jogos

🥅 64 gols

📤 12 assistências

Brasileiros com passagem pelo Bayer Leverkusen: Zé Roberto, Paulo Sérgio e Henrique, respectivamente (Divulgação: Bayer 04 Leverkusen Brasil)

Sua destreza como ponta-direita, aliada à versatilidade tática e ao hábil pé esquerdo, o credenciou para integrar a Seleção Brasileira no elenco que conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994. Paulo despediu-se do Leverkusen como um dos maiores artilheiros da história do clube, antes de transferir-se para a Roma. O destino ainda o levou à Alemanha para uma última chance no Velho Continente, desta vez para vestir a camisa do maior time do país: o Bayern de Munique, onde venceu títulos e fez mais de 100 exibições.

