O Bayer Leverkusen deu continuidade à sua pré-temporada no Brasil com mais um treino realizado nesta quarta-feira (16) no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os "Onze da Fábrica", agora comandados pelo holandês Erik ten Hag, farão um amistoso com o sub-20 do Rubro-Negro na sexta-feira (18), na Gávea, às 14h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A sessão foi dividida em dois períodos: pela manhã, das 11h às 13h (horário de Brasília), e no turno da tarde, das 15h às 17h. A prática foi acompanhada por um pequeno grupo de torcedores alemães, convidados por meio de uma ação promocional promovida pelo clube, que reuniu fãs do time que vivem no Rio de Janeiro. Único brasileiro do plantel, o lateral-direito Arthur esteve presente nas ações, acompanhado pelos seus pais à beira de campo.

continua após a publicidade

Diferentemente da leve movimentação de terça-feira (15), logo após o desembarque no Brasil, os jogadores foram mais exigidos fisicamente no treino desta quarta. A atividade foi realizada sob clima ameno e conduzida pela comissão técnica do Leverkusen, com o apoio dos preparadores físicos brasileiros Daniel Jouvin e Allessandro Schoenmaker, membros da equipe de suporte do clube alemão.

Em primeiro momento, um aquecimento com bola foi realizado pelos jogadores, em quatro grupos divididos entre sete atletas cada um. Posteriormente, houve um coletivo livre, liderados pelos comandos do treinador neerlandês.

continua após a publicidade

A partida contra o sub-20 do Flamengo marca o fim de uma estadia de dez dias de treinamentos na Cidade Maravilhosa, parte da preparação da equipe para o início da temporada europeia. Após o compromisso no Brasil, o Werkself retorna à Europa, onde dará sequência à pré-temporada com dois amistosos: o primeiro contra o Bochum, em 27 de julho, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion; e o segundo diante do Fortuna Sittard, dos Países Baixos, no dia primeiro de agosto, às 14h, fora de casa. A estreia oficial na temporada está agendada para o dia 5 de agosto, ainda sem adversário definido.

Bayer Leverkusen no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro (Foto: Pedro Cardoso/Lance!)

Elenco do Bayer Leverkusen para a pré-temporada 🔴⚫

🧤 Goleiros: Lukas Hradecky, Mark Flekken, Niklas Lomb, Simeon Rapsch (Sub-19)

🛡️ Defensores: Piero Hincapié, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Arthur, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Jeanuel Belocian, Nebe Domnic (Sub-19), Ben Hawighorst (Sub-19), Ferdinand Pohl (Sub-19), Osman Turay (Sub-19)

🦶 Meio-campistas: Jonas Hofmann, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Ibrahim Maza, Granit Xhaka, Montrell Culbreath (Sub-19), Jeremiah Mensah (Sub-19), Emmanuel Owen (Sub-19)

⚽ Atacantes: Patrik Schick, Alejo Sarco, Amine Adli, Victor Boniface, Nathan Tella, Christian Kofane, Dustin Buck (Sub-19), Ken Izekor (Sub-19)

Programação do time alemão no Brasil 🟢🟡

14 de julho (segunda-feira)

Noite: Embarque para o Rio de Janeiro

15 de julho (terça-feira)

Manhã: Chegada ao Rio de Janeiro

Chegada ao Rio de Janeiro Tarde: Primeiro treino no “Ninho do Urubu”

16 de julho (quarta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Tarde: Treino no “Ninho do Urubu”

17 de julho (quinta-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Meio-dia: Evento com as lendas do Bayer 04 na praia de Ipanema

Tarde: Evento de mídia internacional sobre o amistoso e a pré-temporada no Brasil (com participação do treinador e da diretoria)

18 de julho (sexta-feira)

Jogo-treino contra o Flamengo Sub-20 (início às 14h30, horário local, no Estádio da Gávea)

Noite: “Noite Rubro-Negra” com Bayer 04 e Bayer AG Brasil

19 de julho (sábado)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

20 de julho (domingo)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu”

Noite: Visita ao clássico Flamengo x Fluminense no Estádio do Maracanã

21 de julho (segunda-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Meio-dia: Visita ao projeto social “Bola pra Frente”, de Jorginho

22 de julho (terça-feira)

Manhã: Treino no “Ninho do Urubu” Tarde: Visita à Escola Alemã do Rio de Janeiro

23 de julho (quarta-feira)

Manhã: Ativação no hotel da equipe Tarde: Voo de retorno para Colônia

24 de julho (quarta-feira)

Manhã: Chegada em Colônia

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.