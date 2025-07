Entenda o plano do Real Madrid para contratação de astro do Liverpool

O Real Madrid está atento à situação contratual de Ibrahima Konaté, zagueiro de 26 anos do Liverpool, e já estuda os próximos passos para tentar contratá-lo. A ideia do clube merengue é repetir o modelo de outras recentes negociações bem-sucedidas, como as de Alaba, Rüdiger e Alexander-Arnold, garantindo o defensor a custo zero em 2026, quando se encerra seu contrato com os Reds.

Segundo informações dos jornais "AS", "Sky Sports" e do jornalista Sacha Tavolieri, Konaté já recusou a primeira proposta de renovação feita pelo Liverpool e tem o Real Madrid como prioridade absoluta em caso de saída. O jogador está insatisfeito com os moldes oferecidos pela diretoria inglesa, especialmente em relação ao salário baseado em metas de desempenho. A comparação com os contratos de Salah e Van Dijk, mais vantajosos, também pesou contra.

A diretoria do Real Madrid acredita que, apesar de já contar com cinco zagueiros no elenco, a defesa ainda precisa de reforços. Com Alaba a caminho da reta final de contrato e Rüdiger lidando com questões físicas aos 32 anos, a chegada de um jogador jovem, no auge físico e com experiência de Premier League, como Konaté (1,94 m), é vista como uma movimentação estratégica para o futuro.

Ibrahima Konaté é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Reprodução)

A prioridade segue sendo 2026, mas uma antecipação já neste verão europeu não está descartada, caso ocorra alguma saída ou oportunidade de negócio. O problema é o preço. O Liverpool pede entre 50 e 60 milhões de euros, valores que o Real Madrid não pretende pagar por um jogador que ficará livre em dois anos. No entanto, caso um acordo seja viável abaixo dos 25 milhões de euros, os merengues poderiam acelerar o negócio.

Liverpool teme repetir caso Alexander-Arnold

O temor em Anfield é ver Konaté seguir o mesmo caminho de Trent Alexander-Arnold, que não renovou e foi negociado com o Real Madrid por cerca de 10 milhões de euros, antes do fim do contrato. Segundo a imprensa inglesa, o clube já entende que Konaté não renovará e, por isso, estuda a possibilidade de vendê-lo antes que saia de graça.

Enquanto o Real Madrid mantém o foco em outras frentes, como a contratação de Álvaro Carreras, a situação de Konaté permanece em aberto. O zagueiro já teria sinalizado seu desejo de atuar no Santiago Bernabéu, e os agentes do jogador mantêm contato direto com a diretoria merengue.

