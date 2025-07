Cidade da Espanha desiste de sediar Copa do Mundo de 2030

Em entrevista coletiva, Francisco de la Torre, presidente de Málaga, confirmou que a cidade não irá sediar jogos da Copa do Mundo de 2030, que será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos. Problemas com obras no estádio La Rosaleda, casa do Málaga, e eventuais prejuízos ao clube e torcedores foram algumas das razões para a desistência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Depois de toda esta reunião e das preocupações compartilhadas, acreditamos que o mais prudente, o mais sensato e o mais responsável a fazer hoje é abandonar a candidatura do Málaga CF para a Copa do Mundo de 2030. Se isso pode causar problemas para os torcedores, não vale a pena continuar. Temos que lembrar que, quando fizemos a candidatura para a Copa do Mundo, fizemos com o objetivo de conseguir um novo estádio, que precisa ser na cidade. Se isso criar esses problemas e tivermos que escolher entre a Copa do Mundo e o clube, escolhemos o clube e os torcedores. Estamos com o Málaga e os torcedores.

continua após a publicidade

E completou: — É um sentimento compartilhado pelas três administrações. É óbvio que amamos a cidade e que o Málaga CF é muito importante para nós, e queremos que nosso clube vá mais longe. Não apenas para estar na Segunda Divisão, mas para subir para a Primeira Divisão e chegar o mais alto possível. Levamos em consideração qualquer questão que possa prejudicar essas aspirações legítimas da torcida e do clube, e chegamos a essa conclusão. A Copa do Mundo foi um meio, não um fim em si mesma. Não precisamos da Copa do Mundo para nos tornarmos conhecidos na Europa e no mundo. Temos uma projeção importante como cidade nos campos cultural e tecnológico, uma cidade sensível às questões ambientais e que continua lutando ambiciosamente para resolver o problema da moradia.

O La Rosaleda tinha sido um dos 11 estádios escolhidos pela Federação da Espanha para sediar a Copa do Mundo de 2030. Com a desistência, a tendência é que os jogos sejam disputados no novo Mestella, casa do Valência. No entanto, há a possibilidade de o Estádio de Balaídos, em Vigo, também ser eleito. A Federação ainda não se posicionou sobre o assunto.

continua após a publicidade

A final do Mundial, que será disputada no dia 21 de julho, deve ser realizada no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, de forma semelhante ao que aconteceu em 1982. No entanto, a Fifa ainda mantém indefinições e estuda opções, tendo Riyadh Air Metropolitano, palco de jogos do Atlético de Madrid desde 2017 após o fim do Vicente Calderón, uma delas.

Estádio Santiago Bernabéu é um dos candidatos a sediar a final da Copa do Mundo de 2030 (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Copa do Mundo de 2030

A Fifa confirmou Portugal, Espanha e Marrocos como sede da Copa do Mundo de 2030 em dezembro do ano passado. No entanto, no anúncio, a entidade revelou que três jogos serão disputados na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai ), com uma partida em cada país.

Os países da América do Sul receberão os jogos em celebração dos 100 anos da primeira edição do torneio, que ocorreu em 1930, no Uruguai. Contudo, as partidas vão ocorrer na semana anterior à abertura da competição.

O formato será igual ao de 2026, com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro cada, somando, ao todo, 104 partidas. O local da final também ainda não está definido.

No Uruguai, o Estádio Centenário irá receber a abertura oficial da Copa de 2030. Na Argentina, será o Monumental de Núñez, enquanto no Paraguai ainda não há confirmação. Nas sedes oficiais, serão 20 estádios utilizados (11 na Espanha, seis no Marrocos e três em Portugal).