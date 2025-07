Toni Kroos manda recado a Xabi Alonso: ‘O mais importante é ter um sistema’

Toni Kroos não poupou palavras ao analisar o momento do Real Madrid. Em seu podcast Einfach mal Luppen, o ex-jogador merengue afirmou que o clube precisa de um sistema definido para voltar ao topo do futebol europeu. Segundo ele, a falta de compactação e de uma ideia de jogo clara foi o grande ponto fraco do time na última temporada.

Apesar de ter contratado Kylian Mbappé, o Real Madrid não fez uma boa temporada. Eliminado da Champions League e vice-campeão para o Barcelona em todas as competições nacionais, o clube ainda teve a chance de conquistar um título no Mundial, mas fracassou. Para Kroos, o que falta para o Real Madrid é um sistema claro de jogo.

— Para voltar ao topo, o mais importante, na minha opinião, é o foco, um sistema, e como esse novo sistema funcionaria e seria implementado. A partir daí se determina que jogador falta, de acordo com o estilo de futebol que se quer jogar — falou o alemão.

Real Madrid comemora gol diante do Borussia pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

O ídolo do Real Madrid definiu a compactação no sistema defensivo fundamental para ser vencedor.

— Faz muita diferença para o time ter a sensação de que todos defendem juntos. Isso te dá mais energia quando recupera a bola. Caso contrário, você passa o tempo todo correndo atrás, ou sente que não consegue pressionar porque sempre é superado, e também não consegue recuar porque não está acostumado a isso. E foi aí que mais sofremos na temporada passada, e por isso o jogo com bola também pareceu tão pobre.

Por fim, Kroos depositou sua confiança no trabalho de Xabi Alonso, que assumiu o comando técnico do Real Madrid para a disputa do Mundial de Clubes.

— Confio no Xabi, acredito que ele transmitirá uma ideia clara. Tudo gira em torno do domínio. E se o time defender melhor, também conseguirá dominar do outro lado.

