A Inter de Milão e o Milan trabalham para que novos casos de violência nos estádios sejam realizados. Segundo informações do "El Corriere della Sera, os clubes, em um trabalho colaborativo com a polícia e o Ministério Público, adotaram uma abordagem séria em relação à compra de ingressos e renovação de sócio-torcedor para alguns já para o início da temporada 2025/26.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os dois times já rejeitaram centenas de pedidos de renovação de torcedores que fazem parte das duas "Curvas", como são conhecidas as torcidas na Itália. Os mesmos já foram banidos pelo DASPO (Sporting Events Access Ban) ou receberam notificações da Inter de Milão ou Milan sobre o envolvimento em brigas relacionadas ao futebol, justificando o bloqueio aos estádios.

continua após a publicidade

Além da inclusão na investigação “Double Curve”, conduzida pela Diretoria Antimáfia do Distrito de Milão, muitos torcedores foram presos, alguns deles, inclusive, são personalidades importantes nas torcidas organizadas e já receberam até 10 anos de prisão.

➡️Inter de Milão acelera vendas para contratar brasileiro destaque na Europa

Instalações de segurança nos estádios

Os estádios Giuseppe Meazza e San Siro desejam pôr o fim a participação da "Inter Curva Nord" e "Curva Sud" nos territórios dos clubes. Câmeras de segurança nas catracas e a não transferência do ingresso após a compra serão as medidas principais adotadas pelos italianos.

continua após a publicidade

Há a prática comum de compra de ingresso e revenda posterior, o que ocorre a clonagem em algumas situações e confusão generalizadas em dias de partida. Desta forma, a adminstração dos locais estuda impor limites a fim de evitar novos problemas.

Duelo histórico italiano entre AC Milan e Inter de Milão (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A ideia das câmeras com reconhecimento facial também será implementada nos portões de entrada já no início da temporada. Com o desejo de expandir o sistema de segurança para todos os estádios ao redor do mundo, algumas questões sobre privacidade estão sendo revisadas e, em seguida, passará para a fase de aprovações finais.

A decisão de não permitir a entrada desses torcedores reforça o alerta sobre os limites do envolvimento no futebol e a urgência de coibir a violência nos estádios. Enquanto as autoridades investigam e buscam medidas eficazes de segurança, tais episódios reforçam a necessidade de preservar o esporte como um espaço de convivência, não de confronto.