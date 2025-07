Éder Militão volta a atuar pelo Real Madrid após mais de oito meses

Nesta quarta-feira (9), na derrota do Real Madrid para o PSG, Éder Milião e Carvajal voltaram aos gramados após se recuperarem de rompimento no ligamento cruzado anterior (LCA) sofridos no ano passado. A partida terminou em massacre para o PSG, com placar de 4 a 0 para os franceses.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Militão entrou nos 18 minutos da segunda etapa substituindo Asencio, que falhou em um dos gols do PSG. Carvajal, por sua vez, entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Gonzalo García, que também teve atuação apagada.

continua após a publicidade

Militão não atuava desde novembro de 2024

A contusão de Éder Militão aconteceu em novembro, durante a vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Osasuna. O incidente se deu após uma disputa pelo alto, quando o brasileiro caiu no campo e imediatamente levou a mão à perna direita, demonstrando forte incômodo. O grito de dor do defensor chegou a ser captado pela transmissão ao vivo. Aos 26 anos, Militão precisou sair de maca, visivelmente abalado e chorando.

O diagnóstico foi o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, uma das lesões mais graves que um atleta profissional pode ter. Oito meses depois, após intenso período de recuperação, o zagueiro brasileiro voltou aos gramados pelo Real Madrid.

continua após a publicidade

Números de Militão na partida:

26 minutos jogados 22 ações com a bola 10/12 passes certos 1/1 passe longo certo 1/2 finalizações no gol 1 corte 1 interceptação 3 desarmes 4/6 duelos ganhos Nota Sofascore 7.1

Carvajal voltou aos gramados depois de nove meses

Carvajal de volta aos treinos com bola no Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

No dia 05 de outubro, Carvajal sofreu uma lesão grave no jogo contra o Villareal e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo do jogo vencido por 2 a 0 pelo Real Madrid em La Liga.

Em dividida com Yeremy Pino, Carvajal tentou dar um chutão e ficou com o joelho preso entre as pernas do oponente. Ao cair no chão, gritou por conta da dor e deixou o Santiago Bernabéu chorando. Após recuperação, Carvajal volta aos gramados e fica novamente à disposição de Xabi Alonso para a próxima temporada.

Números de Carvajal na partida:

19 minutos jogados 10 ações com a bola 7/7 passes certos 1 corte 0/1 duelo ganho 1 falta 1 cartão amarelo Nota Sofascore 6.3

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.